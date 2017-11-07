بالصور.. عاصى الحلاني يبدأ حفله الغنائي بدار الأوبرا

أحمد حمدي:بدأ مساء الثلاثاء، حفل النجم عاصى الحلانى بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته السادسة والعشرين.وبدأ الحفل بأغنية "كبيرة يا مصر" والتي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق.يذكر أن الفنان عاصي الحلانى وجه رسالة إلى شعب مصر وجمهوره العريق من خلال ميكر

أحمد حمدي:

بدأ مساء الثلاثاء، حفل النجم عاصى الحلانى بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته السادسة والعشرين.

وبدأ الحفل بأغنية “كبيرة يا مصر” والتي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق.

يذكر أن الفنان عاصي الحلانى وجه رسالة إلى شعب مصر وجمهوره العريق من خلال ميكرفون إذاعة البرنامج العام صباح الثلاثاء.

وقال الحلانى: “أتشرف بمشاركتى في المهرجان وبكل سعادة وسرور ، ودائما أسعى لأن أكون متواجدا معكم في المهرجان بدار الأوبرا، وسأكون على المسرح لمدة ساعتين لأغنى فيهما أغانى جديدة لمصر ولشعبها”.

وصرح الحلانى عن أعماله الجديدة والتى سيقدمها اليوم على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية ومنها الأغنية الجديدة نسيم الحرية وأغانى أخرى من أعماله ومنها حبك وبغار بالإضافة إلى احلف بسماها وموعود للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.