بالصور :طوكيو مارين مصر فاملي تؤمن علي اعضاء صندوق البيئة

كتب-ماهرأبوالفضل: أبرمت شركة "طوكيو مارين مصر فاملي " إتفاقا مع صندوق العاملين بوزارة البيئة للتأمين الجماعي المؤقت علي أعضاء الصندوق. قال ماسايا إناجاكي العضو المنتدب لشركة طوكيو مارين مصر فاملي تكافل ان العقد الجماعي يشمل كافة المشتركين بصندوق العاملين بوزارة…

كتب-ماهرأبوالفضل:

أبرمت شركة “طوكيو مارين مصر فاملي ” إتفاقا مع صندوق العاملين بوزارة البيئة للتأمين الجماعي المؤقت علي أعضاء الصندوق.

قال ماسايا إناجاكي العضو المنتدب لشركة طوكيو مارين مصر فاملي تكافل ان العقد الجماعي يشمل كافة المشتركين بصندوق العاملين بوزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة لتقديم التغطية التكافلية أثناء الخدمة بإجمالي مبالغ تغطية تبلغ 457 مليون جنيهاً.

واشار الي ان شركته نجحت في الحصول علي أغلب اصوات أعضاء الجمعية العمومية لصندوق العاملين بوزارة البيئة في اجتماعه الشهر الماضي، مما أهلها للفوز بالتغطية.

أبرم العقد –في إحتفال امس الاحد- محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة الصندوق وماسايا إناجاكي العضو المنتدب لشركة طوكيو مارين مصر فاملي تكافل، في حضور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة.

ومن المعروف ان طوكيو مارين مصر فاملي تكافل تعد إحدى شركات مجموعة طوكيو مارين العالمية والتي تأسست عام 1879 وبدأت نشاطها بسوق التأمين المصرية منذ عام 2008.