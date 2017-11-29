بالصور.. ضبط كمية من مستحضرات التجميل بسفاجا

كتبت مها أبوودنتمكنت إدارة الحركة بجمارك سفاجا والبحر الأحمر برئاسة سامي أبوطالب، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون.أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة من ميناء ضبا السعودي اشتبه هشام عوض رئيس قسم الحركة في مشمول البيان الجمركي رقم 12233 باسم م. أ. م.

كتبت مها أبوودن

تمكنت إدارة الحركة بجمارك سفاجا والبحر الأحمر برئاسة سامي أبوطالب، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة من ميناء ضبا السعودي اشتبه هشام عوض رئيس قسم الحركة في مشمول البيان الجمركي رقم 12233 باسم م. أ. م.

وأسفر التفتيش عن وجود 400 عبوة مخمرية كريم دلع البنات و960 عبوة كريم الخنجر، و432 كريم الما، و240 عبوة كريم توقيع مخفاة وموزعة داخل الأمتعة الشخصية بأماكن يصعب الوصول إليها.

وتقدر التعويضات بمبلغ 104 آلاف جنيه.