شواطئ الإسكندرية تتجمل لاستقبال صيف 2021 (صور)

استعدت محافظة الإسكندرية لفتح الشواطئ غداً السبت في أولى أيام الموسم الصيفي 2021 بعد إغلاق دام أكثر من عام بسبب جائحة كورونا، وتابع اليوم محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف الاستعدادات النهائية لشاطئ المندرة المجانى، باعتباره الشاطئ الوحيد الذي يستقبل زواره دون أي رسوم مادية.

من جانبها، قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، اليوم بالتعاون مع المجتمع المدنى وجمعيات أهلية بتطهير دورات المياه وغرف تغيير الملابس، وكذلك معدات البحر من شماسي وكراسى وترابيزات.

وتم وضع لافتات على بوابة كل شاطئ توضح اسم الشاطئ، وسعر تذكرة الدخول، والحقوق التى يتمتع بها الرواد مقابل التذكرة.

وعلى صعيد ذات صلة ضمت محافظة الإسكندرية 7 شواطئ عامة، وذلك بسعر تذكرة دخول 5 جنيهات شاملة الحصول علي ترابيزة وكرسي واستعمال دورة المياه وغرفة تغيير الملابس.

وعلى صعيد آخر، قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن شاطئ النخيل لا يزال مغلقا بقرار من النيابة العامة، وهو خاضع لجمعية 6 أكتوبر، وذلك ردًا على الكثير من المواطنين بشأن فتح الشاطئ من عدمه.

شاطئ السرايا العام

شواطئ الإسكندرية تسعد لصيف ٢٠٢١

شواطئ الإسكندرية تستعد لصيف ٢٠٢١

شواطئ الإسكندرية



