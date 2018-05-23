بالصور.. شريف إسماعيل يعطي إشارة البدء لمرحلة جديدة من الخط الثالث للمترو

وزير النقل: تكلفة المرحلة تبلغ 44.5 مليار جنيهمحمود محسنأعطى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إشارة بدء أعمال الحفر وانطلاق الحفار العملاق لحفر المرحلة الثالثة بالخط الثالث الممتدة من العتبة حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج - جامعة الدول العربية حتى جامعة القاهرة بطول 17.7 كم ،

وزير النقل: تكلفة المرحلة تبلغ 44.5 مليار جنيه

محمود محسن

أعطى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إشارة بدء أعمال الحفر وانطلاق الحفار العملاق لحفر المرحلة الثالثة بالخط الثالث الممتدة من العتبة حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج – جامعة الدول العربية حتى جامعة القاهرة بطول 17.7 كم ، والمتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وعلوية، وذلك بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ووزراء التنمية المحلية والكهرباء والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة، وكل من محافظ القاهرة ومحافظ الجيزة، ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والشركة الفرنسية المنفذة للمشروع.

وصرح إسماعيل بأن الحكومة تولى اهتماما كبيرا باستكمال إنشاء شبكة مترو الأنفاق التي تشمل ٦ خطوط تنقل ملايين المواطنين يومياً، بالاضافة الى التطوير والتحديث المستمر للخطوط الحالية وعمل الصيانة الدورية والمستمرة لها لكي تتمكن من تقديم خدمة النقل للمواطنين على الوجه الأكمل، لافتًا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، نظرًا للدور المهم للمترو فى تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة خاصة أنه من المستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب يوميًا.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام عرفات وزير النقل إلى أن انطلاق الحفار يأتي بعد أن تم الانتهاء من أعمال تحويل المرافق والأعمال الإنشائية بمحطتى عبد الناصر وماسبيرو وتجهيزهما لمرور الحفار باعتبارهما أول محطتين يمر بهما الحفار ابتداءً من محطة العتبة عبر شارع 26 يوليو فى اتجاه محطات جمال عبد الناصر وماسبيرو والزمالك.

وأضاف عرفات أن أعمال المرحلة الثالثة تنقسم إلى عدة مجموعات عمل (الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والاشارات والتحكم والمسير، والأعمال الالكتروميكانيكية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة، وتصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر).

ولفت عرفات الى أن المرحلة الثالثة تمتد من العتبة غربا حتى الكيت كات ثم تتفرع الى اتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر الى الجنوب حتى جامعة القاهرة، منوها الى أنه سيتم التنفيذ على ثلاثة أجزاء، حيث الجزء الأول من المرحلة الثالثة بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشمل 4 محطات نفقية وهـــــى “ناصر – ماسبيرو- الزمالك –الكيت كات” وسيتم افتتاحها فى نوفمبر 2021.

والجزء الثانى من المرحلة الثالثة بطول 6,6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشمل 6 محطات (محطة نفقية ومحطة سطحية و4 محطات علوية) وهـي “السودان –إمبابة –البوهى– القومية العربية –الطريق الدائري- المحطة التبادلية عند محور روض الفرج” وسيتم افتتاحها فى يونيو 2022.

والجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول 7,1 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية) وهى “التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول– بولاق الدكرور- جامعة القاهرة” وسيتم افتتاحها فى نوفمبر 2022، ويبلغ إجمال تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو حوالى 44.5 مليار جنيه.

يذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى سيمولان حوالى 60% من تكلفة المشروع بما يقدر بـ 900 مليون يورو، فيما يتم تدبير باقى التكلفة من الموازنة العامة للدولة، حيث إجمالى تكلفة الخط الثالث يبلغ ٩٦ مليار جنيه.