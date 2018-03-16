بالصور.. شاهد المصريين بالخارج المشاركين فى الانتخابات الرئاسية

سلوى عثمان تشهد مصر ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير 2011، وبدأ اليوم تصويت المصريين بالخارج لاختيار رئيس الجمهورية، والذى يتنافس عليه الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، ورمزه النجمة، والمهندس موسى مصطفى موسى برمز الطائرة. وتجرى عمليات التصويت فى…

سلوى عثمان

تشهد مصر ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير 2011، وبدأ اليوم تصويت المصريين بالخارج لاختيار رئيس الجمهورية، والذى يتنافس عليه الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، ورمزه النجمة، والمهندس موسى مصطفى موسى برمز الطائرة.

وتجرى عمليات التصويت فى 139 لجنة بـ 124 دولة بالخارج، وذلك فى مقر 123 سفارة و16 قنصلية مصرية بإشراف 714 دبلوماسيا مصريا، وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء عمليات التصويت فى 4 دول هى سوريا واليمن وليبيا والصومال لدواعٍ أمنية، وحرصاً على أرواح المصريين المقيمين هناك، ومن المقرر أن تبدأ عمليات تصويت المصريين فى الداخل أيام 26 و27 و28.

ومن دول النمسا وأستراليا والسعودية والإمارات والكويت والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا قطر ونيوزلندا تظهر الصور القادمة مجموعات من المصريين الذين قرروا المشاركة بالعملية الانتخابية والنزول للتصويت بالانتخابات الرئاسية التى تجرى الآن.







