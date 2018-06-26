بالصور.. سامسونج تكشف عن أحدث جيل من الثلاجات FLEX 4D

المال خاصأعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق أحدث منتجاتها من الأجهزة المنزلية، والمتمثلة في الثلاجة FLEX 4D فائقة التطور، والتي تُقدم مفهوما فريدا لأول مرة في السوق المصرية، فالثلاجة الجديدة بأربعة أبواب، وهو ما يضاعف الحجم والسعة.ويقول أحمد فياض، مدير المبيعات لقسم

المال خاص

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق أحدث منتجاتها من الأجهزة المنزلية، والمتمثلة في الثلاجة FLEX 4D فائقة التطور، والتي تُقدم مفهوما فريدا لأول مرة في السوق المصرية، فالثلاجة الجديدة بأربعة أبواب، وهو ما يضاعف الحجم والسعة.

ويقول أحمد فياض، مدير المبيعات لقسم الأجهزة المنزلية بسامسونج إلكترونيكس مصر “يأتي اسم “FLEX” من الكلمة الإنجليزية “flexibility” التي تعني مرونة، حيث تتيح الثلاجة الجديدة للمستهلكين مرونة الاختيار بين اقتناء وحدة واحدة ببابين، أو وحدتين متلاصقتين بأربعة أبواب، بالإضافة إلى ذلك، تأتي الثلاجة في تصميم فريد من نوعه، حيث يقع الفريزر أسفل الوحدة، بينما يوجد الجزء المخصص للتبريد أعلاه لسهولة الوصول للاحتياجات اليومية”.

وأضاف أن ثلاجة سامسونج FLEX 4D مزودة بتكنولوجيا “الكمبريسور الرقمي العاكس” Digital Inverter Compressor بضمان 10 سنوات، وتتميز هذه التكنولوجيا بتوفير أعلى مستويات الكفاءة في توفير الطاقة، بالإضافة لتقليل الضجيج بمعدلات كبيرة مقارنة بالكمبريسور التقليدي، علاوة على ذلك، تتميز الثلاجة بتكنولوجيا Volt Control التي تحمي الثلاجة من التيار الكهربائي غير المنتظم، في الوقت نفسه تتميز الثلاجة بتصميمها العملي فائق الروعة، حيث تتمتع بحجم أكبر (742 لتر)، كما تعمل بإضاءة LED فائقة الكفاءة والتي توفر أعلى معدلات الإضاءة للأجزاء الداخلية، الثلاجة الجديدة مزودة أيضا بنظام التبريد الشامل، والذي يعمل على تبريد كل جزء من الثلاجة بالتساوي من الزاوية للزاوية.

وعلق محمد شلبي، مدير التسويق بقسم الأجهزة المنزلية بسامسونج مصر، على إطلاق الثلاجة قائلًا: “لقد نجحت سامسونج في وضع تعريف جديد لقطاع الأجهزة المنزلية من خلال فكرها الابتكاري المتجدد، والأداء الوظيفي والعملي لما تقدمه من أجهزة، وهو ما حقق نقلة نوعية لتجربة شراء الأجهزة المنزلية، حيث أصبح المستهلك يشتري “ما يرغب فيه بالفعل” وليس “ما يشبع احتياجاته فقط”، لقد تمكنت سامسونج من تغيير التجربة اليومية للمستهلكين في المطبخ بشكل جذري، وكذلك تغيير رؤيتنا التقليدية للثلاجة ووظائفها. إنّ الثلاجة FLEX 4D الجديدة من سامسونج تجسد فلسفتنا في الاستماع جيداً لاحتياجات عملائنا كي نقدم لهم تقنيات وأجهزة وابتكارات غير مسبوقة تلبي احتياجاتهم وتتخطى توقعاتهم.”

وأكد أنّ سامسونج تستهدف وضع تعريف جديد لعالم الأجهزة المنزلية من خلال تقديم تكنولوجيا متطورة لحفظ الطعام وإبقائه طازجًا، انطلاقاً من سعيها للابتكار والوصول إلى آفاق غير مسبوقة في هذا القطاع من المنتجات المتطورة.

