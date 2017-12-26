بالصور… دوريات جيش وشرطة لتأمين احتفالات عيد الميلاد

بدور إبراهيم بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية اليوم الثلاثاء، فى الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى حماية المنشأت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية وأكدت القوات المسلحة…

بدور إبراهيم

بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية اليوم الثلاثاء، فى الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى حماية المنشأت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية

وأكدت القوات المسلحة أن هذا فى إطار إحتفالات الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأوضحت أنه تم دفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية فى تأمين المنشأت العامة والأهداف الحيوية فى نطاق مسؤوليتها وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التى تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لبث الطمأنينة وتوفير الأمن والأمان للمواطنيين خلال الإحتفالات والتصدى لأى محاولة للخروج عن القانون .