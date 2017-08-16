بالصور.. حفاوة بالغة بالكابيتانو بمطار الملك خالد

على المصرى: وصل اللاعب الدولى حسام غالى، منذ قليل، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادماً من القاهرة، استعدادا لبدء مشواره مع نادي النصر السعودى، الذى تعاقد مع الكابيتانو، لمدة موسم واحد فى صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد مقابل 850 ألف دولار.استقبل اللاعب في المطار، حمود الشهري، مسؤول ا



على المصرى:



وصل اللاعب الدولى حسام غالى، منذ قليل، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادماً من القاهرة، استعدادا لبدء مشواره مع نادي النصر السعودى، الذى تعاقد مع الكابيتانو، لمدة موسم واحد فى صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد مقابل 850 ألف دولار.

استقبل اللاعب في المطار، حمود الشهري، مسؤول العلاقات العامة بنادي النصر، وسط هتاف الجماهير التى تهافتت على التقاط الصور التذكارية معه، وطالبته بتقديم أقصى ما لديه مع الفريق في المرحلة المقبلة، ويعود “غالي”، إلى الاحتراف للمرة الثانية، بعدما كان قد خاض أولى تجاربة الاحترافية عام 2009.

