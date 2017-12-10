بالصور.. حشد للجاليات العربية في وقفة القدس لنا

ولاء بري احتشد المئات من الجاليات المصرية والعربية بأمريكا للتعبير عن غضبهم الشديد من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الإسرائيلية للقدس. وصرح الدكتور علاء معوض أحد أبناء الجالية المصرية لقناه "نيو إيجيبت" التى تبث من أمريكا أن القرار الأخير لترامب هو صفعة على وجه العرب جميعا، وأن هذ

ولاء بري

احتشد المئات من الجاليات المصرية والعربية بأمريكا للتعبير عن غضبهم الشديد من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الإسرائيلية للقدس.

وصرح الدكتور علاء معوض أحد أبناء الجالية المصرية لقناه “نيو إيجيبت” التى تبث من أمريكا أن القرار الأخير لترامب هو صفعة على وجه العرب جميعا، وأن هذه الوقفات الاحتجاجية هي رسالة له ضمن حملة كبيرة للتعبير عن غضب العرب عامة والمصريين الأمريكين بصفة خاصة.

وتقدم معوض بالشكر للبابا تواضرس والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على موقفهما الأخير برفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي، مؤكدًا أن هذه الرسائل القوية والاحتجاجات الشديدة اللهجة لابد أن تستمر خلال الأيام القادمة ليكون الموقف الشعبي سندا للموقف الرسمي المصري الرافض لهذا الإجراء المتعنت من طرف الرئيس الأمريكي.

في إطار آخر أكدت الإعلامية حنان إبراهيم مقدمة برنامج أمريكا بالمصري في تصريح لقناه نيوايجيبت الْيَوْمَ أن الغضب مستمر، وأن الوقفات مستمرة بالرغم من الظروف المناخية السيئة التي تمر بأمريكا.

وأكدت حنان أن المسجد الأقصى والقدس يستحقان الدفاع عنهما، ولو بالوقوف لقول كلمه حق في وجه رئيس جائر.

جدير بالذكر أن الوقفات الاحتجاجية مستمرة خلال الأيام القادمة أيضا بعد أن نظم العرب والمصريون وقفات احتجاجية يوم الجمعة والسبت، ويستعدون لوقفة كبيرة الْيَوْمَ الأحد في واشنطن أمام البيت الأبيض رغم الظروف المناخية السيئة التي تمر هذه الأيام لسقوط الثلوج بصورة كبيرة.



