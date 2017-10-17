بالصور.. جمارك سفاجا تضبط أجهزة لاسلكى وأسلحة بيضاء

مها أبوودن: تمكنت إدارة تفتيش الركاب بجمرك ميناء سفاجا برئاسة محمد إسماعيل عبيد، مدير جمرك الركاب من ضبط محاولة تهريب كمية من الأسلحة البيضاء المحظور استيرادها طبقا للقانون، بصحبة أحد أفراد أطقم.باخرة.ففي أثناء إتمام إجراءات التفتيش لطاقم البحارة الذين تم إنهاء عملهم بالباخرة (رفت) mi

مها أبوودن:





تمكنت إدارة تفتيش الركاب بجمرك ميناء سفاجا برئاسة محمد إسماعيل عبيد، مدير جمرك الركاب من ضبط محاولة تهريب كمية من الأسلحة البيضاء المحظور استيرادها طبقا للقانون، بصحبة أحد أفراد أطقم.باخرة.

ففي أثناء إتمام إجراءات التفتيش لطاقم البحارة الذين تم إنهاء عملهم بالباخرة (رفت) mighty servant 3 وترفع علم كوراسكو وهى أحد المراكب القادمة من ميناء بورسعيد والمتجهة للجنوب وبتفتيش وأفراد الطاقم تبين وجود 6 جهاز لاسلكى و6 إيريال لاسلكى و4 سماعات لاسلكى وشاحن لاسلكى و 12 بطارية لاسلكى وجراب لاسلكي و2 خنجر ومطواة داخل كرتونة كان يحملها أحد أفراد الطاقم ويدعى K .m من لاتفيا تبين ضمن أغراضه الشخصية ولم يتقدم مندوب التوكيل الملاحي بما يفيد مابحوزة الراكب وبلغت قيمه التعويض 40000 جنيه.

قرر الدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 396 لسنة 2017 والتحفظ على المضبوطات وإحالته للنيابة.



