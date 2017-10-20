بالصور.. جمارك أرقين تضبط 10 سبائك فضية وذهبية

مها أبوودن:تمكن رجال الوردية الأولى بجمارك منفذ أرقين برئاسة خالد أحمد عيسى رئيس الوردية الثانية من ضبط محاولتى تهريب ١٠ سبائك فضية وذهبية، بالمخالفة للقانون.وتم ضبط المحاولة الأولى، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الأتوبيسات القادمة من الخرطوم عندما اشتبه أبوزيد خلف أبوزيد مأمور الحركة

مها أبوودن:





تمكن رجال الوردية الأولى بجمارك منفذ أرقين برئاسة خالد أحمد عيسى رئيس الوردية الثانية من ضبط محاولتى تهريب ١٠ سبائك فضية وذهبية، بالمخالفة للقانون.

وتم ضبط المحاولة الأولى، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الأتوبيسات القادمة من الخرطوم عندما اشتبه أبوزيد خلف أبوزيد مأمور الحركة في الراكب السودانى أ . أ . أ 36 سنة، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبتفتيش الراكب عثر معه على سبيكتين تزن كلا منهما 2.595 كيلو جرام من معدن الفضة بوزن إجمالى 5.190 كيلو جرام، وتم ضبط المحاولة الثانية عندماإشتبه ممدوح محمود حسين مأمور التفتيش في الراكب السودانى أ . ع . ا . لظهور علامات القلق والريبة عليه.