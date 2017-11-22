بالصور.. توزيع مساعدات الأزهر على لاجئي الروهينجا في بنجلاديش

حسين رجب بدأت بعثة الأزهر الشريف الموفدة إلى بنجلاديش اليوم الأربعاء في توزيع المساعدات الإغاثية والإيوائية المقدمة من الأزهر الشريف إلى مسلمي الروهينجا المتواجدين في مدينة كوكس بازار البنجلاديشية، وفق بيان ويستمر توزيع المساعدات، التي تحمل شعار الأزهر الشريف وعلم مصر، لمدة خمسة أيام،

حسين رجب

بدأت بعثة الأزهر الشريف الموفدة إلى بنجلاديش اليوم الأربعاء في توزيع المساعدات الإغاثية والإيوائية المقدمة من الأزهر الشريف إلى مسلمي الروهينجا المتواجدين في مدينة كوكس بازار البنجلاديشية، وفق بيان

ويستمر توزيع المساعدات، التي تحمل شعار الأزهر الشريف وعلم مصر، لمدة خمسة أيام، يصاحبها قيام وفد الأزهر الإغاثي بجولات داخل مخيمات اللاجئين لتقديم دعم نفسي وإيماني لأبناء الروهينجا، الذين تصفهم تقارير الأمم المتحدة بأنهم الفئة الأكثر حرمانًا ونبذًا في العالم.

من المقرر أن يقوم الإمام الأكبر، أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، الأسبوع المقبل، يرافقه وفد من علماء الأزهر وأعضاء مجلس حكماء المسلمين بزيارة إلى مخيمات مسلمي الروهينجا في بنجلاديش، لتفقد أوضاع اللاجئين، وليوجه من هناك رسالة إلى المجتمع الدولي والضمير العالمي بشأن مأساة الروهينجا.

وكان الإمام الأكبر قد وجه بتقديم مساعدات إغاثية وصحية عاجلة من الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين للتخفيف من معاناة مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا الذين اضطروا للفرار إلى بنجلاديش المجاورة هربا من القمع والاضطهاد في وطنهم ميانمار.