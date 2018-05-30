بالصور.. توجيه قافلة سلع مخفضة بنسبة 30% لقرية رأس الحكمة

معتز محمودقام المهندس السيد أبو اليزيد، وكيل وزارة التموين بمطروح، بالتوجة لقرية رأس الحكمة ومعه قافلة غذائية تحت إشرافه من السيارات المحملة بالسلع الأساسية المخفضة بالأسعار بنسبة 30% لتجوب قرية رأس الحكمة، والقرى المجاورة، حيث تم توزيع السلع على المواطنين.كما تم إرسال سيارات محملة بأسطوانات الغ

معتز محمود

قام المهندس السيد أبو اليزيد، وكيل وزارة التموين بمطروح، بالتوجة لقرية رأس الحكمة ومعه قافلة غذائية تحت إشرافه من السيارات المحملة بالسلع الأساسية المخفضة بالأسعار بنسبة 30% لتجوب قرية رأس الحكمة، والقرى المجاورة، حيث تم توزيع السلع على المواطنين.

كما تم إرسال سيارات محملة بأسطوانات الغاز بكميات 640 أسطوانة معبأة تم توزيعها على المواطنين في قرية رأس الحكمة والقرى المجاورة.

وتأتى القافلة تنفيذا لتوجهيات محافظ مطروح، واستمرارا لجهوده لوصول السلع المدعمة لكافة المواطنين بكل مدن وقرى ونجوع المحافظة.

وأكد أبو اليزيد، وكيل وزارة التموين بمطروح، بأنه تقرر فتح منفذ ثابت للسلع المخفضة على مساحة 100 متر بالتنسيق مع رئيس قرية رأس الحكمة.

واضاف مدير التموين بأن المبادرة لقت إقبالا شديدا من المواطنين وقام أهالي قرية رأس الحكمة بتوجيه الشكر للقيادة السياسية ولمحافظ مطروح على إرسال القافلة.

ومن جانبه أكد اللواء علاء أبوزيد على استمرار مبادرة مطروح تحارب الغلاء للعام الثاني على التوالي بمنافذ السلع المخفضة بنسبة 30% بمدن المحافظة الثمانية لتخفيف الأعباء على المواطنين، ولمحاربة واستغلال جشع بعض التجار مع توافر اللحوم والدواجن المدعمة بجميع المنافذ.