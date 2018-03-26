بالصور..تواصل مشاركة المصريين في اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية

المال- خاص تواصلت مشاركة المصريين في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وسط إشادات بنسب الاقتراع.وتستمر الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام، من اليوم حتى الأربعاء المقبل، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى مصر 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة،

المال- خاص

تواصلت مشاركة المصريين في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وسط إشادات بنسب الاقتراع.

وتستمر الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام، من اليوم حتى الأربعاء المقبل، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى مصر 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.

** إشادات حزبية



ووصف حزب المؤتمر مشاركة الشعب المصري في بداية اليوم الاول للانتخابات الرئاسية بـ”العرس الديمقراطي الكبير”، مؤكدا أن نسبة المشاركة الجماهيرية “كبيرة وغير مسبوقة”.

وأشاد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، في بيان بـ”إقبال الجماهير على اللجان الانتخابية”، مشيرا إلى أن غرف الحزب بالمحافظات أكدت أن “المشاركة فى بداية اليوم الأول للانتخابات الرئاسية فاقت كل التوقعات”.

وفي السياق ذاته، قال مصعب أمين، أمين الشباب بحزب النور، إن شباب الحزب بمختلف محافظات الجمهورية شاركوا اليوم بقوة في الإدلاء بأصواتهم وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية والمساهمة في إرساء دعائم هذه المرحلة الفارقة في دعم واستقرار الوطن.

كما وجه “أمين”، الدعوة للشباب من مختلف التيارات والأحزاب بضرورة حث المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة والنزول في اصطفاف شعبي خلف مؤسسات الدولة لتفويت الفرصة على أعداء الوطن.

** تواجد عمالي

وقال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاملين في مواقع العمل المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتشدوا منذ الصباح أمام المقر الانتخابي، الذي وفرته الهيئة الوطنية للانتخابات بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، للتصويت فى الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن عملية التصويت تسير بيسر وسلاسة، وهناك تعاون تام من الجميع لأداء هذا الحق الدستورى، مؤكداً أنه قام بالإدلاء بصوته فى لجنة الوافدين، ثم استكمل عمله اليومى.

كما سجلت لجنة قرية المناصرة غرب بورسعيد توافد الآلاف من العاملين بشركات البترول الواقعة غرب المحافظة وتمثل إحدى لجان تصويت الوافدين فى الانتخابات الرئاسية.

ومنذ الصباح الباكر حرص العاملون بشركة المقاولون العرب على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية وتوجه العاملون بالمشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى مقر اللجنة التى جهزتها الهيئة العليا للإنتخابات .

وبلغ عدد العاملين بالشركة فى العاصمة الإدارية أكثر من 3000 عامل شاركوا جميعاً فى الإنتخابات وأغلبهم من محافظات مصر المختلفة، ولأول مرة يتم السماح لهم بالتصويت فى لجان بجانب مقار عملهم.

ويشارك العاملين بالشركة بمختلف المشروعات فى أنحاء الجمهورية فى التصويت بالمقار الانتخابية المقامة بجانب المشروعات التى يعملون بها.

كما نظمت الشركة المصرية لصناعات السيليكون “سيكو مصر” صاحبة العلامة التجارية لأول محمول صنع بأيد مصرية قوافل من موظفيها العاملين في مصنعها بأسيوط والذي يضم قرابة 500 موظف للمشاركة في انتخابات الرئاسة.

وقامت الشركة بتوفير عدد من الأوتوبيسات لنقل الموظفين والعاملين في المصنع إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم ، واعتبار هذا الإجراء يأتي ضمن ساعات العمل المعمول بها في المصنع .

وأعرب محمد سالم ، رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون عن سعادته بالمشاركة في هذه الانتخابات مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات من جانب المواطنين هو السبيل الوحيد لإقامة مجتمع ديمقراطي وإثبات أن كل ما يتم في مصر من إجراءات واصلاحات يأتي بتاييد ودعم من المصريين لقيادتهم السياسية .

** إقبال



شهدت مختلف محافظات مصر مشاركة للمصريين في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية

وفي محافظة الإسكندرية، تفقد المحافظ الدكتور محمد سلطان سير العملية الانتخابية، مؤكدا أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد جدا، وهناك إقبال ملحوظ من قبل أهالي الإسكندرية .

وترأس الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، مؤكدا أنه لم تسجل أي أحداث غير طبيعية.

كما أكد على أن هناك تعاون قوي بين جميع الجهات أبرزهم القوات البحرية والقيادة الشمالية العسكرية والشرطة والأمن والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة لتيسير العملية الإنتخابية علي المواطنين لتخرج في أبهي صورها أمام العالم أجمع.

وأوضح أنه تم تحديد 10 لجان بأنحاء المحافظة لإدلاء الوافدين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨ ، موضحا أن المقيمين بالإسكندرية ويحملون رقم قومى محافظات أخرى ، يمكنهم الإدلاء بأصواتهم بتلك اللجان .

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية أن مستوي الإقبال والحضور للإقتراع علي مستوي المحافظة يتراوح بين جيد إلي جيد جداً، مؤكدة أن العملية الانتخابية علي مستوي اللجان والمقار الانتخابية تسير بانتظام.

كما شهدت العملية الانتخابية بالإسماعيلية إقبالاً من الناخبين، وتصدر كبار السن والسيدات المشهد مع بدء فتح صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط تواجد وانتشار أمني مكثف.

وأصدرت غرفة العمليات الرئيسية بالإسماعيلية موقفا يشير إلى إقبال جماهيري كبير على اللجان الانتخابية.

وترأس اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة انتظام سير العمل و اجراءات العملية الانتخابية داخل اللجان ومتابعة نسب الإقبال الجماهيري.

كما قام اللواء أح أحمد محمد حامد محافظ السويس بجولة تفقدية للجان الانتخابات الرئاسية.

وبدأ حامد الجولة بمتابعة الانتخابات بلجان مدرسة محمد حافظ الابتدائية ثم لجان مدرسة السويس التجريبية الرسمية الانجليزية ببورتوفيق ولجان مدرسة القناة الابتدائية.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء رفيق عرفات رئيس أركان الجيش الثالث الميداني واللواء صلاح محمد شوشة نائب رئيس أركان الجيش الثالث الميداني والقيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الاهلية وعدد كبير من أهالي السويس يدلون بأصواتهم.

وخلال جولة لـ “المال ” على عدد من اللجان الانتخابية فى عدد من الدوائر المختلفة بمحافظة مطروح رصدت تبايناً فى كثافة الإقبال، ووقف الناخبون في بعض اللجان فى طوابير بأعداد متوسطة

** وزير الدفاع يتفقد



تفقد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي العملية الانتخابية عدد من اللجان للاطمئنان علي الحالة الامنية والتيسيرات المقدمة للمواطنين .

وقام القائد العام بمصافحة عدد من الناخبين بمحيط اللجان ، مشيداً بالدور العظيم الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين الجبهه الداخلية والحفاظ علي امن الوطن واستقراره

وأكد أن القوات المسلحة ستقف حائلا ضد كل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصري ، وأنها سوف تتعامل بكل حسم وحزم ضد أية محاولة من شأنها التأثير علي العملية الانتخابية .

وحضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة .



** متابعة صحفية وحقوقية



وفي السياق نفسه، بدأت غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية بنقابة “الصحفيين” برئاسة ايمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة، عملها في الثامنة صباح اليوم الاثنين، ولم تتلق الغرفة أي شكاوى حتى الثانية عشرة ظهرًا .

وأكد عبد المجيد أن الصحفيين، يؤدون واجبهم المهني بحرفية وحرية، وانعكس ذلك على تغطياتهم وأعمالهم المتدفقة عبر الإصدارات الإلكترونية، منذ بدء الاقتراع في التاسعة من صباح اليوم.

وتتابع وسائل الإعلام في إسرائيل الانتخابات المصرية التي انطلقت في الساعات الأولي صباح اليوم والتي ستستمر لثلاثة أيام،

وقال موقع “هامكور” الإسرائيليي أن الجميع يعرف الجميع أن السيسي يتوقع له الفوز في الانتخابات بسهولة لعدم وجود منافس جدير.

تطرق “هامكور” إلي الوضع الإقتصادي في مصر وقال “يعمل السيسي بشكل جيد، وأعتقد أن هذا سيجعل الغرب يحترم اختياره رئيسا لفترة رئاسية.

بينما كتب الصحفي الإسرائيلي، روعي كايس، في تويتر “من المتوقع أن يفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي القادر على كل شيء، ابن 63 عام، بسهولة في الانتخابات، وسيكون رئيسا في السنوات الأربع القادمة”.

وحقوقيا، قال أحمد سلامة المنسق العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان بالإسكندرية إنه أصدر تقريرا عن العملية الانتخابية بالمحافظة

كما أعلنت غرفة العمليات المركزية بمجلس الشباب المصري لمتابعة الانتخابات الرئاسية عن أول تقرير لها لمتابعة الانتخابات، مشيرة إلى إقبال متوسط إلي متوسط مرتفع في كثير من اللجان، وسط مشاركة واضحة للمرأة في كل اللجان.

** البرلمان يتحرك



‏كما حرص نواب البرلمان على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والادلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية بكل محافظة.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن هذا يوم الشعب صاحب السيادة الذي خرجً لينتخب من يشاء.

وحيا النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان جماهير وأهالى دائرته الانتخابية مدينة الصف بمحافظة الجيزة، مؤكدا أنه شعر بالفخر والاعتزاز بأبناء وجماهير دائرته الانتخابية الذين توافدوا فى مظهر حضارى على اللجان الانتخابية أسرا وعائلات وكأنهم فى عيد رسمى.

من ناحيته، لفت النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إلى أن العملية الانتخابية في دار السلام تسير بشكل أكثر من رائع، وحضور كثيف من أهالي دار السلام

وأضاف أن دار السلام والتي يطلق عليها “الصين الشعبية” ستكون من أكثر الدوائر تصويتا على مستوى الجمهورية.

** توقعات





واتفق معه اللواء سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، أن الاقبال على التصويت في الانتخابات، مُرضى في الساعات الأولى من الانتخابات

وأضاف أنه من المتوقع أن يزيد في الساعات القادمة، والأيام القادمة ، متوقعا أن تزيد نسبة المشاركة عن انتخابات في 2014.

وقاد النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن مركز الدلنجات بالبحيرة، مسيرة حاشدة بالسيارات ارجاء الدائرة لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، والتمركز أمام اللجان لتشجيع المواطنين على المشاركة وتسهيل إدلائهم بأسواتهم.

وقال عمارة، إن مئات المواطنين احتشدوا أمام اللجان الانتخابية فى قرية الوفائية فى مركز الدلنجات بالبحيرة، في أول ساعات التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018، رافعين الأعلام المصرية ابتهاجا بالانتخابات.

وأضاف “نائب الدلنجات” أن العديد من المواطنين انضموا معه متوجيهن للجان الاقتراع، وحرص عدد من كبار والسيدات على المشاركة والحضور بشكل لافت أمام صناديق الاقتراع، وتقدم الصفوف للإدلاء بأصواتهم.

فيما أكد النائب حمادة غلاب، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، أن راس غارب قادة اليوم ملحمة وطنية في حب مصر، حيث احتشد من الصباح جميع فئات الشعب المصري من عمال ورجال أعمال وموظفين من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد “غلاب” في تصريحات صحفية له اليوم، أن الشعب المصري اعطى درس قوي لكل اعداء الوطن المنتظرين عدم المشاركة، مؤكدًا أن المصريين دائما يثبتون أنهم اصحاب حضارة عريقة.

وناشد النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة فتح ثلاث لجان للمغتربين في كل من النجيلة والعلمين ومطروح.

وأضاف العميري في بيان له اليوم، أن اغلب المغتربين في مطروح ممن لم يتمكنوا من عمل توكيلات للمشاركة في الانتخابات لا يستطعون الإداء باصواتهم في الانتخابات نتيجة عدم وجود لجان لهم، مطالبا بسرعة فتح هذه اللجان في اقرب وقت.

وأشار إلى أن هناك مسافة كبيرة بين مدينة العلمين والنجيلة ومطروح مما يستوجب فتح ثلاث مقرات للمغتربين لسرعة ادلائهم بحقهم في التصويت.

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شارك في التغطية: سلوى عثمان، رحاب صبحي، بدور إبراهيم ، ياسمين فواز، أماني العزازي، نادية صابر، شريف عيسى، عادل عبد الجواد، مها يونس، معتز محمود، حسين رجب

