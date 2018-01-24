بالصور.. تكدس الأسمدة فى مخازن الجمعيات الزراعية

رئيس التعاوني الزراعي: توافر الأسمدة وجميع الشركات ملتزمة بتوريد حصتهاالصاوى أحمدتشهد مخزونات الأسمدة بالجمعيات الزراعية بسبب التزام الشركات الموردة بالحصة المقررة عليها شهريا بقيمة 200 إلي 230 ألف طن شهريا.وقال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى فى تصريحات صحفية، إن هناك طفرة في

رئيس التعاوني الزراعي: توافر الأسمدة وجميع الشركات ملتزمة بتوريد حصتها

الصاوى أحمد

تشهد مخزونات الأسمدة بالجمعيات الزراعية بسبب التزام الشركات الموردة بالحصة المقررة عليها شهريا بقيمة 200 إلي 230 ألف طن شهريا.

وقال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى فى تصريحات صحفية، إن هناك طفرة في توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية حاليا وجميع الشركات ملتزمة بتوريد حصتها الشهرية لصالح وزارة الزراعة ولا يوجد أيه شكاوى خلال الفترة الراهنة من أية محافظة.

وأكد حمادة أن الأسعار المدعمة ثابتة بواقع 3200 جنيه للطن وهو سعر جيد ويلبي مطالب الشركات الإنتاجية.

وكانت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، قد اعتمدت فى بداية أكتوبر الماضي ، قرار رفع سعر طن الأسمدة من 2959 جنيها وستين قرشًا لليوريا إلى 3200، بزيادة قدرها 241 جنيها فى الطن، وارتفعت النترات إلى 3100 جنيه.

وأكد على عودة رئيس جمعية الأئتمان الزراعي أن الموسم الشتوي يحتاج لكميات أقل من الأسمدة مقارنة باحتياجات المحاصيل الصيفية، كما ينطلق الشتوي في سبتمبر وينتهي في نهاية فبراير من كل عام.

وأوضح “عودة ” أن حصة الفدان من الأسمدة تختلف طبقا لنوع المحصول، ، باختلاف ويحصل القصب على 13 شيكارة أسمدة يوريا والموز 8 والقمح 3 والبنجر 4 والخضراوات من 2 إلى 3 شكائر وبساتين الفاكهة 6 للفدان.

وطبقا للعقود المبرمة بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة تضخ الأخيرة نحو 55 % من الإنتاج لصالح “الوزارة” والـ45% الباقية يحق للشركات المنتجة حرية التصرف فيه ببيعه في السوق المحلية أو للتصدير وهذه الشركات هى “أبو قير ” و”الدلتا ” و” موبكو ” و”المصرية ” و”حلوان ” و”الإسكندرية ” و”النصر “.