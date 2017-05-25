بالصور | تفاصيل مسلسل الحلال في رمضان

محمد فتحى



كشفت قناة “MBC مصر” عن تفاصيل مسلسل “الحلال” التى ستقوم بعرضه على شاشتها خلال شهر رمضان، والذى يدور داخل إحدى الحارات الشعبيّة المتواضعة، في أجواء تواكب يوميات سكانها ممزوجة بقالب كوميدي حيناً وتراجيدي أحياناً.



يشهد العمل عودة سميّة الخشّاب إلى الدراما بعد عامين من الغياب في دور المرأة التي تدخل عالم الدجل والشعوذة لتأمين لقمة العيش، وهو أول بطولة لبيومي فؤاد في شخصيّة الرجل المزواج. وقد مزجت المؤلفة سماح الحريري بين الطرافة وخفة الظل دون أن تبتعد عن التشويق والألغاز المحيطة بالجرائم ويحمل توقيع المخرج أحمد شفيق.



سميّة الخشّاب.. “بنت البلد”



تقدم سميّة الخشّاب شخصيّة “ذهبية” المرأة التي تكسب رزقها من خلال العمل في الدجل والشعوذة، وهي في الوقت نفسه الزوجة الثانية “للحاج أنس” الذي يؤدي دوره بيومي فؤاد.



وتشرح الخشّاب دورها قائلة: “هي سيدة “جدعة”، تنتمي إلى حارة شعبيّة، فيها خليط من كل شيء حب وصداقات وخيانة ومشاكل ومؤامرات وكوميديا، وإضاءة على عادات وتقاليد العائلة المصريّة، وصاغتها سماح الحريري باهتمام ورصد لتفاصيل ترفع حدة التشويق”.



ولفتت إلى أن الشخصية خفيفة الظل وتحب مساعدة الناس، واسمها “ذهبية” وتعمل “كودية زار” وهو من الأعمال التي تنتمي إلى التراث الشعبي التي تكاد تنقرض وتركز على العلاج بالأذكار والتسابيح، للتخلص من الأمراض.



أضافت أنها ستلتقي في سياق الأحداث بالحاج أنس، وتقبل بالزواج منه من دون علم زوجته الأولى نرجس (فادية عبد الغني)”، وتعد بطفلة تدعى كرمة، مضيفة أن الأحداث تتضمن جريمة قتل وتصوير بعض المشاهد تحت المياه.



بيومي فؤاد.. كوميديا راقية وشخصية متعددة الوجوه



تُعطي قضية تعدد الزوجات للمسلسل نكهة خاصة، فتجعله أكثر طرافة عندما يجمع الحاج أنس بين أربعة نساء. فبعد انفصاله عن زوجته الأولى سيرتبط بـ”نرجس” (فادية عبد الغني)، ثم يرتبط بثلاث نساء أخريات سراً، فيتزوج على التوالي بكل من “ذهبية” (سميّة الخشاب)، و”سلمى” (دينا فؤاد)، وفاطيمة (يسرا اللوزي).



وأشار فؤاد إلى أن الرجل رغم كونه شعبياً، فهو محتال ويتقرب من النساء حتى يمتلك قلوبهن، ويرضين بالزواج منه، فيتزوج عدة زيجات ومع ذلك لن يكرهه الجمهور.



دينا فؤاد… كوميدية لأول مرّة ومتهمّة بجريمة قتل



بعد سلسلة من المسلسلات التراجيدية والرومانسية وأدواراً أخرى متنوعة، تخوض الممثلة دينا فؤاد أولى أعمالها الكوميديّة في هذا المسلسل.



وقالت دينا إن الشخصية التي تقدمها ارتكبت جريمة وتجد صديقتها ذهبية ثم الحاج أنس هما أكثر من يقفا إلى جانبها في محنتها، مشيرة إلى أن المسلسل هو تركيبة كوميدية خفيفة الظل داخل حارة شعبية، تتكلم عن مواضيع عدة أحدها تعدد الزيجات للحاج أنس.



المخرج أحمد شفيق… نناقش قضايا الإرث وتعدد الزوجات



قال مخرج المسلسل أحمد شفيق أنه يخوض في هذا المُسلسل تحدياً جديداً، في ملعب الكوميديا الذي لم أيعتاد عليه سابقاً وهذه أول مرة بالنسبة له يقدم مسلسلا فى إطار كوميدى.



وأوضح أنهم يناقشون قضية الميراث عندما يقرّر أحد الأباء تسجيل كل أمواله وممتلكاته باسم ابنته كي يحرم منها أخوته، وههو مخالف لمسألة توزيع الإرث في الإسلام، بالإضافة إلى موضوع تعدد الزوجات في إطار رحلته لإيجاد ميراثه، وبدأ بالحلال بالزواج من امرأة تلو الأخرى.



كما أشاد بنص الكاتبة سماح الحريري، مشيراً إلى أنها تمتلك لغة شعبية جميلة وتشعب في الأحداث وشخصيات وتشويق يجعلك تنتظر الحلقة التالية، ونظراً لكونها نجحت جداً في هذا العمل فلا بد أن تستمر في الكتابة الكوميدية.

