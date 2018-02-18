بالصور.. تفاصيل زيارة وفد الأهلي لمحافظ القاهرة

على المصرى قام وفد من النادي الأهلي ظهر اليوم، يترأسه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، بزيارة المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة؛ لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص للعديد من منشآت النادي المقرر تطويرها واستكمالها خلال الفترة المقبلة في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، بحضور كل

على المصرى



قام وفد من النادي الأهلي ظهر اليوم، يترأسه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، بزيارة المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة؛ لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص للعديد من منشآت النادي المقرر تطويرها واستكمالها خلال الفترة المقبلة في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، بحضور كل من العامري فاروق، نائب رئيس النادي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.

وحضر المقابلة الفريق الهندسي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع والذي قام وبالتنسيق الكامل مع إدارة الأهلي بعرض فيلم تسجيلي خاص بتصوره لمشروعات النادي الإنشائية والتي سيقوم بالإشراف على تطويرها واستكمالها خلال الفترة القادمة، علما بأن الأهلى وقع بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قبل ثلاثة أسابيع لتطوير منشآت النادي على النحو الأمثل، بما يعكس شخصية نادي القرن وتاريخه الكبير.

خلال اللقاء وجه محمود الخطيب الشكر لمحافظ القاهرة على دعم المحافظة ومساندتها للنادي والتأكيد على تقدير مجلس إدارة الأهلي لهذا الدور، قائلا إن علاقته بالمهندس عاطف عبد الحميد تعود إلى فترات طويلة سابقة وهو من القيادات الوطنية المتميزة، وأنه سعيد بوجوده على رأس قيادة العمل بالمحافظة.

وتطرق رئيس الأهلي لعرض التصور والرؤى الخاصة بتطوير منشآت النادي بدايةً من البوابات ومرورًا بالأسوار ونهايةً بالمباني الداخلية بالشكل الذي يعكس شخصية الأهلي التاريخية، وبما يخدم أعضاءه، ويسعد محبيه.

وأكد الخطيب أن مجلس الإدارة لديه طموحات كبيرة في شتى المجالات ليبقى الأهلي في الصدارة دائمًا، ليس على المستوى الرياضي فقط، ولكن على الجانب الإنشائي أيضًا، مشيرا إلى ثقته في المردود الإيجابي لزيارة وفد الأهلي للمحافظ وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص للمنشآت الجديدة، في إطار التعاون المثمر والعلاقة الوطيدة والناجحة التي تربط بين النادي ومحافظة القاهرة على مدار أكثر من مائة سنة، ووجه الخطيب الدعوة لمحافظة القاهرة لزيارة النادي وتفقد منشآته خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه أبدى المهندس عاطف عبدالحميد، سعادته بزيارة وفد الأهلي برئاسة محمود الخطيب لمقر المحافظة، لعرض التصورات الخاصة بتطوير منشآت النادي في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، والحصول على الموافقات والتراخيص الخاصة بهذه المنشآت للبدء في تنفيذها.

وأضاف المهندس عبدالحميد أن محافظة القاهرة محظوظة بوجود النادي الأهلي أفضل الأندية العربية والإفريقية داخلها، مبديًا ترحيبه واستعداده الكامل لتسهيل الإجراءات وتقديم كل الدعم اللازم لمجلس إدارة الأهلي في مسيرته لخدمة أعضاء النادي وتطوير منشآته بما يليق بحجم النادي ومسيرة مجلس إدارته الناجحة، مشيرا إلى تقديره والمحافظة، لدور الأهلي في رعاية النشء والشباب ودعم المنتخبات الوطنية في اللعبات الرياضية المختلفة.



