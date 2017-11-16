بالصور.. تفاصيل أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط بكفر الشيخ

بدور إبراهيم يتواجد في محافظة كفر الشيخ، بمنطقة غليون، أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط. وعن المشروع، أكد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أن المدينة السمكية الصناعية بغليون ساهمت بشكل كبير من تغير دموجرافية منطقة غليون وتحويلها من منطقة أكثر احتياجا وبؤرة لمخال

بدور إبراهيم

يتواجد في محافظة كفر الشيخ، بمنطقة غليون، أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط.

وعن المشروع، أكد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أن المدينة السمكية الصناعية بغليون ساهمت بشكل كبير من تغير دموجرافية منطقة غليون وتحويلها من منطقة أكثر احتياجا وبؤرة لمخالفة للقانون ومنفذ للهجرة غير الشرعية الي مدينة صناعية متكاملة .

وأشار إلى أن المشروع وفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للصيادين وخريجي الجامعات من أبناء كفر الشيخ والمحافظات المجاورة لها



وتقام المدينة غليون على 4000 فدان تقريباً ويبلغ عدد العمالة اليومية خلال فترة إنشاء المرحلة الاولي للمشروع 5000 عامل و فني ومهندس ، وعدد المعدات و الآلآت (1700) معدة ثقيلة / اليوم.

وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمدنية بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الزراعة ومحافظة كفر الشيخ، وتم تأسيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بهدف تنمية الثروة السمكية في مصر وسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الاستزراع السمكي من أهمها مشروع (غليون ) بمحافظة كفر الشيخ



** الأضخم بالشرق الأوسط





من جانبه، أكد الدكتور محي الدين عبد الفتاح أستاذ الكيمياء العضوية بجامعة قناة السويس والمشرف علي المنظومة العلمية والبحثية بمشروع المدينة السمكية الصناعية بغليون على أهمية المشروع الذي يعد الأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.



وفسرت الدكتورة هبة حسن والدكتورة هند كرم الباحثتان بمعهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وجودهما بمركز الأبحاث والتطوير، بأنهما يساعدان المتواجدين في المركز للحصول على شهادة “الأيزو” التي تؤكد على جودة جميع الاختبارات التي تتم في المعامل سواء للأبحاث أو التطوير بما يضمن أن كل الاختبارات التي تتم على المنتجات صحيحة بجودة تماثل الجودة العالمية أو الدولية .



ومن داخل وحدة الاستزراع المكثف، أوضح القائمون عليها وهم من شباب الخرجين من مختلف الجامعات المصرية أنها تعتمد على تدوير المياه بحيث يمكن استخدام نسبة مياه قليله على مساحة صغيرة وهو أسلوب مستحدث في مصر نتيجة الأماكن التي يوجد بها ندرة في المياه .



فيما قالت الدكتورة سامية علاء رئيس قسم التغذية بوحدة الإنتاج المكثف، إن هدف الوحدة تقليل عدد الأيام عن الاستزراع العادي بحيث تصل مدة حجم السمكة المثمنة إلى 100 يوم، وأن الوحدة تعمل طوال العام بأقل كمية ماء على عكس الاستزراع العادي .



بدروها، شرحت الدكتورة مها محمد حامد رئيس قسم التربية بوحدة المكثف، كيفية التحاقها بالمشروع، حيث قالت انها جاءت بعد علمها بان المشروع يطلب عاملين للعمل به، حيث قمت بالفعل بتقديم الأوراق المطلوبة وبعد فترة تلقيت تليفون للحضور لإجراء الاختبارات المتعلقة في مجال تخصصي، وتجاوزت كل هذا وتم تعييني بالمشروع.



وقدم مدير مصنع السمك والجمبري شرحا توضيحيا للمراحل التي يمر بها تصنيع السمك بداية من الفرز وصولا إلى عملية التغليف ووضعه في ثلاجات، مشيرا إلى أن القوى الإجمالية للمصنع 1200عامل



ويتكون المشروع من مفرخ (اسماك – جمبري ) علي مساحة (17) فدان ،(155) حوض تحضين (50*150) بطاقة إنتاجية (3000) طن اسماك / دورة تقريباً.

بالإضافة إلى مزرعة إنتاج الجمبري عدد (655) حوض تربية (50*50م) ومزرعة أنتاج اسماك المياه العذبة عدد (83) حوض (100م*200م) بطاقة إنتاجية (2000) طن.

كما يضم مركز أابحاث و تطوير و تدريب بمساحة (700 م) وكذلك مصنع إنتاج أعلاف الاسماك و الجمبري ومصنع عبوات الفوم علي مساحة (1200 م2) لإنتاج عبوات مختلفة الأحجام من الفوم لتداول جميع منتجات الاسماك و الجمبري للاسواق الداخلية و التصدير بالاضافة الى اكبر مصنع تجهيز الاسماك و الجمبري في الشرق الاوسط علي مساحة (19695 م2) وذلك بطاقة انتاجية (100) طن / يوم بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها



وتحتل مصر المركز السابع عالمياً في الإستزراع السمكي طبقاً لإحصائيات منظمة الأغذية و الزراعة (FAO) كما تحتل المركز الاول إفريقيا في إنتاج الأسماك.

وبلغ إنتاج جمهورية مصر العربية من الإسماك (1.5) مليون طبقاً لاخر كتاب إحصائي (2016 ) صادر عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، كما بلغ حجم الواردات من الأسماك (236) الف طن تقريباً بنسبة (16% ) من الانتاج العام .

.وتقام المدينة غليون على 4000 فدان تقريباً ويبلغ عدد العمالة اليومية خلال فترة إنشاء المرحلة الاولي للمشروع 5000 عامل و فني ومهندس ، وعدد المعدات و الآلآت (1700) معدة ثقيلة / اليوم ، وبلغت إجمالي كميات الحفر و الردم حوالي (16) م3 ، وهو يساوي (6) اهرامات (الهرم الاكبر ) وإجمال وزن كميات الحديد حوالي (13) اف طن و هو مايزيد عن وزن الحديد ببرج ايفل بفرنسا .



ويتكون المشروع من مفرخ (اسماك – جمبري ) علي مساحة (17) فدان بطاقة (20) مليون اصبعية اسماك بحرية / 2 مليار يرقة جمبري ، ومزرعة انتاج الاسماك البحرية باجمالي عدد (453) حوض تربية ،(155) حوض تحضين (50*150) بطاقة إنتاجية (3000) طن اسماك / دورة تقريباً ، ومزرعة إنتاج الجمبري عدد (655) حوض تربية (50*50م) و الاحواض ذات صرف مركزي و مبطنة بمشمع بولي ايثيلين علي الكثافة HDPE بطاقة انتاجية (2000) طن جمبري / دورة تقريباً ، ومزرعة أنتاج اسماك المياه العذبة عدد (83) حوض (100م*200م) بطاقة إنتاجية (2000) طن .



كما يضم مركز ابحاث و تطوير و تدريب : بمساحة (700 م)و يتكون من معمل جودة المياه ومعمل الغذاء الحي ووحدة الإرشاد و التدريب ، ومعمل بيولوجية الاسماك ومعمل صحة و امراض الاسماك ، ومعمل تركيب و جودة الاعلاف .

كذلك مصنع إنتاج اعلاف الاسماك و الجمبري ويضم مصنع اعلاف الاسماك البحرية علي مساحة (1518م2) بطاقة انتاجية 120 الف طن سنويا ، ومصنع اعلاف الجمبري علي مساحة (567م2) بطاقة انتاجية 60 الف طن سنوياً ، ومصنع عبوات الفوم علي مساحة (1200 م2) لإنتاج عبوات مختلفة الأحجام من الفوم لتداول جميع منتجات الاسماك و الجمبري للاسواق الداخلية و التصدير بطاقة انتاجيه (900/1500) كجم / يوم ، ومصنع الثلج علي مساحة (448 م2 )، وبطاقة إنتاجية : (40) طن ثلج مجروش / يوم ، (20) طن ثلج بلوكات / يوم .



وتضم المدينة السمكية الصناعية غليون اكبر مصنع تجهيز الاسماك و الجمبري في الشرق الاوسط علي مساحة (19695 م2) و يشتمل علي مصنع منتجات الاسماك: مبردة – مجمدة – فيليه – مطهية – نصف مطهية – مصنع ، مصنع منتجات الجمبري : مبرد – مجمد – مقشر – مصنع – مطهية – نصف مطهية ، وذلك بطاقة انتاجية (100) طن / يوم .



** الإنتاجية





قال اللواء حمدي بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية إن الشركة تتولي تنفيذ العديد من المشروعات الهامة في مجال الاستزراع السمكي بالتعاون مع وزارة الزراعة والعديد من الأجهزة المعنية بالدولة.

وأوضح أنها تمثل طاقة انتاجية جديدة تسهم بعد تشغيلها في زيادة الناتج المحلي عن طريق تطوير وتنمية البحيرات والتوسع في الاستزراع السمكي وادخال انظمة جديدة للاستزراع عن طريق الاقفاص البحرية والاستزراع المكثف.

وعدد المشروعات مثل مشروع المدينة السمكية الصناعية (غليون ) بمحافظة كفر الشيخ ومشروعي المزرعة السمكية والاقفاص السمكية البحرية بمنطقة (شرق التفريعة ) ومشروع المزرعة السمكية (مثلث الديبة ) بمحافظة بورسعيد ، ومشروعي إستزراع التونة بكل من (مرسي جرجوب ) محافظة مرسي مطروح ، و(الزعفرانة ) محافظة البحر الاحمر وإنشاء اسطول للصيد في المياه الاقليمية والدولية والتي من المتوقع ان تساهم إنتاجية مشروعات الشركة في تخفيض وارادت الاسماك بنسبة (27%) تقريباً.

وأشار إلى أن الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية تعد أحد أبرز الشركات الوطنية التي أنشئت حديثا بهدف تنمية الثروة السمكية في مصر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الاستزراع السمكي من أهمها مشروع إنشاء المدينة السمكية الصناعية (غليون ) بمحافظة كفر الشيخ .



