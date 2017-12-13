بالصور.. تعرف على طريق الرباعى المصرى فى البطولات الإفريقية

على المصرى أجرى اليوم الأربعاء، الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، قرعة دورى الأبطال وكأس الاتحاد "الكونفدرالية"، وسيخوض الأهلى والزمالك البطوليتن من دور الـ 32، على أن يلعب مصر المقاصة والمصرى من الدور التمهيدى، وأعتمد الكاف رسميا، المواعيد الجديدة للبطولتين، حيث ينطلق الدور التمهيدي في فبرا

على المصرى

أجرى اليوم الأربعاء، الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، قرعة دورى الأبطال وكأس الاتحاد “الكونفدرالية”، وسيخوض الأهلى والزمالك البطوليتن من دور الـ 32، على أن يلعب مصر المقاصة والمصرى من الدور التمهيدى، وأعتمد الكاف رسميا، المواعيد الجديدة للبطولتين، حيث ينطلق الدور التمهيدي في فبراير المقبل، ويقام دور الـ 32 في مارس القادم.

وكانت القرعة قد جنبت الأهلي، وصن داونز، والنجم الساحلي، ومازيمبي، والوداد، اللعب في الدور الأول للبطولة، بما أنهم أصحاب المراكز الـ 5 الأولى، في تصنيف بطولات الاتحاد الأفريقي، خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، وتكرر نفس الأمر فى الكونفدرالية.

وتم إعفاء الزمالك، واتحاد العاصمة، والرجاء، وأنيمبا، وموتيما بيمبي الكونغولي، وسوبر سبورت، وأهلي شندي، والهلال الأبيض، والأفريقي، ونكانا الزامبى، من خوض دور الـ64، وفقا لنتائجهم في الخمس نسخ الأخيرة.

وسيلاقى الأهلي اللفائز من مباراة، مونانا الجابوني مع ريال كاديوجو بطل بوركينا فاسو، وسيقام لقاء الذهاب فى مصر، فيما سيلتقى مصر المقاصة، مع جينيراسيون فوت السنغالي، في دور الـ 64، على أن تقام مباراة الذهاب في السنغال.

وفى الكونفدرالية، يلتقي الزمالك مع الفائز من مباراة، زيماموتو الزنزباري ويلايتا ديشا الإثيوبي، على أن يخوض لقاء الذهاب في إثيوبيا، في دور الـ 32، فيما يلعب المصري أمام جرين بافالوز الزامبي، في دور الـ 64، حيث يقام لقاء الذهاب في ملعب الفريق البورسعيدي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك في دور الـ32 الفائز من مواجهة زيماموتو الزيينزباري وولايتا ديشا الإثيوبي.

فيما أوقعت القرعة المصري البورسعيدي، رابع الدوري المصري الموسم الماضي، في مواجهة جرين بافالوز الزامبي في دور الـ64، على أن يواجه الفائز بالمباراة الفائز من مواجهة سيمبا التنزاني وجيندارميري الجيبوتي.

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