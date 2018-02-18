بالصور..تعرف على تاريخ أسوأ 10 سيارات كهربائية فى العالم

شريف عيسى شهدت صناعة السيارات الكهربائية العديد من المحطات على مدار تاريخها لتوجه كافة الشركات العالمية اهتمامها واستثماراتها لتلك السيارات التى من المرتقب أن تمثل مستقبل الصناعة ككل. إلا أن المحاولات الأولى لإنتاج تلك المركبات قد عانت العديد من التحديات التى أحبطت البعض من الاستمرار ف

شريف عيسى

شهدت صناعة السيارات الكهربائية العديد من المحطات على مدار تاريخها لتوجه كافة الشركات العالمية اهتمامها واستثماراتها لتلك السيارات التى من المرتقب أن تمثل مستقبل الصناعة ككل.

إلا أن المحاولات الأولى لإنتاج تلك المركبات قد عانت العديد من التحديات التى أحبطت البعض من الاستمرار فى إنتاجها ممثلة فى التوازن ما بين الوزن والتكلفة وعوامل الأمان.

رصد تقرير صادر من jalopnik للسيارات أسوء 10 سيارات كهربية تم انتاجها وتصنيعها فى العام منذ سبعنيات القرن الماضى إلى الآن.

وأشار التقرير إلى هناك العديد من المحاولات التى شهدتها صناعة السيارات فى محاولة لإنتاج سيارة كهربائية بدلاً من التقليدية التى تعمل بالديزل أو البنزين، إلا أن جميعها فشل نتيجة التصميم السئ الذى ظهرت به، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة إنتاجها، مما تسبب فى إفلاسها وعدم قدرتها على الاستمرار.

التقرير التالى يرصد بالصورة اسوء 10 سيارات كهربية شهدها العالم :

Flybo Total Electric -1

واحتلت Flybo Total Electric المركز الأول فى اسوء سيارة تم انتاجها على مدى تاريخ صناعة السيارات الكهربية، والتى كانت من انتاج وتصميم شركة جينان فليبو موتورز، والتى وصفها التقرير بالتصميم الهندسى السئ، نتيجة تدنى مستوى الخامات والمكونات التى اعتمدت عليها الشركة فى تصيميم السيارة.

2- G-Wiz

وجاءت G-Wiz فى المرتبة الثانية فى قائمة السيارات الكهربية الأسوء على الإطلاق، إذ ظهر مقطع فيديو نشر على موقع “توب جير”، لإختبار التصدام لها لقياس مدى درجة الأمان والسلامة بها، وكانت النتيجة مخيبة للأمال، إذ تهشمت السيارة بالكامل، الأمر الذى يدل على احتمالية وفاه كل من بداخلها.





3- GEM

جاءت GEM فى المركز الثالث فى قائمة اسوء سيارات كهربية عرفها العالم، بسبب تواضع تصميمها، وصغر حجمها بصورة مبالغ فيها، حتى انها لاتكفى سوء شخصين فقط.

4- ZAP Xebra

وحصدت ZAP Xebra المرتبة الرابعة فى القائمة، والتى انتجت فى عام 2006، والتى اشتملت على 5 عيوبة لايمكن تجاهلها، وهم التصميم السئ، بالإضافة إلى ردائة البطاريات، وعدم فاعلية بعض وظائف السيارات فى مهام الشحن والتحكم، إلى جانب لم تكن السيارة مضادة للمياه بشكل صحيح، علاوة على ذلك تعرضها للأعطال والتوقف عن الحركة عند مستويات الرطوبة المرتفعة.

5- CitiCar

احتلت CitiCar المركز الخامس فى قائمة اسوء 10 سيارات كهربة عرفها العالم، إذ ان التصميم المتواضع، وعيوب التصنيع تظهر بشكل ملحوظ فى الجزء الأمامى من السيارة.

6- Miles

كانت أول سيارة كهربية صنعتها اليابان، واعتمدت على طراز قديم لديهاتسو التابعة لمجموعة تويوتا العالمية، وعلى الرغم من العيوب التى جاءت بـ Miles من حيب وزنها الزائد، مما جعل سرعتها أقل، بالإضافة إلى كونها غير آمنه، إلا أن الشئ الجيد الذى اتسمت به هو سعة المساحة الداخلية لها.

7- Gurgel Itaipu

حلت بالمركز السابع فى القائمة، ولم تتمكن من السير بالفعل، حيث أنها عندما خضعت للاختبار لم يمكن السائق من إضاءة الفوانيس الأمامية لها.

8- Elcar

تم إنتاجها فى سبعنيات القرن الماضى، وكان يمكنها السير على سرعة تصل إلى 65 كم / الساعة، إلا أن من الواضح أن كانت غير أمنة على الإطلاق، نظراً لكون الفرامل فقط فى العجلات الخلفية، كما أنها لايمكن السيطرة عليها فى حالات الأعاصير والعواصف.

9- ZENN

صنعت بكندا، وكانت سرعتها القصوى 40 كم فى الساعة، وتستطيع السير لمسافة تصل إلى 60 كم، وبلغ سعرها 12 ألف دولار.

10- Coda

استحوذت Coda على المركز العاشر فى قائمة السيارات الكهربية الأسوء على الإطلاق، إذ أعلنت الشركة إفلاسها فور طرحها بسبب التصميم الأسيوى السيئ الذى اتسمت به.