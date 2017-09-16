بالصور .. تعرف على القط الدبلوماسي بخارجية لندن

حسين رجب "قط دبلوماسي" توصيف ليس بمزحة، وإنما حقيقة كشفتها الخارجية البريطانية لمتابعيها الناطقين باللغة العربية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء اليوم السبت. وكانت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية باللغة العربية، دعت متابعيها أمس الجمعة، لزيارة

حسين رجب

“قط دبلوماسي” توصيف ليس بمزحة، وإنما حقيقة كشفتها الخارجية البريطانية لمتابعيها الناطقين باللغة العربية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء اليوم السبت.

وكانت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية باللغة العربية، دعت متابعيها أمس الجمعة، لزيارة المبنى التاريخي لوزارة الخارجية البريطانية اليوم وغدا.



ودشنت هاشتاجين هما #اليوم_المفتوح #OpenHouseFCO.

ومساء اليوم، عرضت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية صورة لقط يرتدى رابطة عنق أنيقة، ودونت أعلى الصورة “#صورة القط “الدبلوماسي” بالخارجية البريطانية الذي رحب بالزائرين لمبنى الوزارة.

كما عرضت صور لبعض حجرات وزارة الخارجية البريطانية.

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صورة لقاعة ديربار في وسط وزارة الخارجية البريطانية