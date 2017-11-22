بالصور.. تعرف على أسعار سوبارو امبريزا الجديدة

أحمد عوض أعلنت مجموعة أبو غالى موتورز - وكيل سوبارو فى مصر، عن أسعار طراز سوبارو امبريزا الجديدة؛ لتتراوح ما بين 360 و433 ألف جنيه بمختلف الفئات. ووفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن "أبو غالى موتورز"؛ جاءت أسعار امبريزا الفئة اﻷولى "A/T F/O" بنحو 360 ألف جنيه، وبلغت أسعار الفئة الثانية "A/T Premium"

أحمد عوض

أعلنت مجموعة أبو غالى موتورز – وكيل سوبارو فى مصر، عن أسعار طراز سوبارو امبريزا الجديدة؛ لتتراوح ما بين 360 و433 ألف جنيه بمختلف الفئات.

ووفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن “أبو غالى موتورز”؛ جاءت أسعار امبريزا الفئة اﻷولى “A/T F/O” بنحو 360 ألف جنيه، وبلغت أسعار الفئة الثانية “A/T Premium” نحو 408 ألف، وتصل أسعار الفئة اﻷعلى “A/T Luxury” إلى 433 ألف جنيه.





العلامة التجارية الطراز الفئة السعر/ باﻷف جنيه SUBARU IMPREZA A/T F/O 360 A/T Premium 408 A/T Luxury 433





وكانت قد كشفت مجموعة أبو غالي موتورز، عن الشكل الجديد من سوبارو امبريزا خلال معرض القاهرة الدولي للسيارات “أوتوماك فورميلا”، الذي عقد فى سبتمبر الماضي.



ويأتي الشكل الجديد من سوبارو امبريزا – فئة السيدان، بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة قدرها 114 حصانا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك.



