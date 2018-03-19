بالصور.. بريزنتيشن تضع اللمسات النهائية على طائرة الفراعنة للمونديال

- we ونجوم المنتخب يتصدروا إعلانات الرعاة على المصرى تضع شركة بريزنتيشن راعية الاتحاد المصرى لكرة القدم، اللمسات النهائية على الطائرة التى ستقل بعثة منتخب مصر الأول، خلال كأس العالم "روسيا 2018"، التى ستقام فى روسيا الصيف المقبل، خلال الفترة…

– we ونجوم المنتخب يتصدروا إعلانات الرعاة

على المصرى

تضع شركة بريزنتيشن راعية الاتحاد المصرى لكرة القدم، اللمسات النهائية على الطائرة التى ستقل بعثة منتخب مصر الأول، خلال كأس العالم “روسيا 2018″، التى ستقام فى روسيا الصيف المقبل، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل.

وتقوم شركة مصر للطيران الناقل الرسمى لمنتخب مصر، بتجهيز الطائرة فى ورشها، ووضعت بريزنتيشن علم مصر فى مقدمة الطائرة عند كابيتنه القيادة، بالإضافة لصور محمد صلاح وعبدالله السعيد وعصام الحضرى ومحمد الننى نجوم المنتخب، والأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة، على جانبى الطائرة.

وقامت الشركة الراعية لمنتخب مصر، الذى يعود للمشاركة فى كأس العالم بعد غياب 28 عاما، بوضع لوجوهات الشركات الراعية لمنتخب مصر وللجبلاية على جانبى الطائرة أيضا، بالإضافة لوضع باقى الرعاة على جسم الطائرة.





