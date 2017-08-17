بالصور.. بدء فعاليات معرض TREEX 2017

المال - خاص:بدء منذ قليل فعاليات مؤتمر ومعرض TREEX 2017 بعنوان " تطوير صناعة العقار في السوق المصرية، بحضور المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، والدكتور محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وعدد من مطوري العقارات ورؤساء الشركات العقارية .صرح محمد الدهشوري، رئيس مج

المال – خاص:

بدء منذ قليل فعاليات مؤتمر ومعرض TREEX 2017 بعنوان ” تطوير صناعة العقار في السوق المصرية، بحضور المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، والدكتور محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وعدد من مطوري العقارات ورؤساء الشركات العقارية .

صرح محمد الدهشوري، رئيس مجلس إدارة ثقة العقارية، الشركة المنظمة للمعرض، أن هناك تحديات تواجه القطاع العقارى فى أعقاب إجراءات الإصلاح الإقتصادى الهامة التى اتخذتها الدولة، والتى تتطلب التعامل بشكل مغاير مع معطيات السوق، بما يضمن الحفاظ على قوة القطاع وجاذبيتة للاستثمار الخارجى، خاصة من الأشقاء العرب.



وأضاف أننا ندرك أهمية القطاع العقارى، ودورة الفاعل فى التنمية ومساهتمة الكبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى، والدور المحورى الذى يلعبه فى القضاء على البطالة، وخطط الدولة فى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 .

وأشار إلي أن شركة ثقة العقارية تسعى لتكون ضمن اللاعبين الرئيسين المؤثرين فى القطاع العقارى، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والفاعليات التى تتسم بالاختلاف والاعتماد على التطور التكنولوجى، للحد من أثار المتغيرات السوقية، ومساندة الشركات فى اتخاذ القرارات السليمة المبنية على دراسات عملية، و تحليلية عميقة عن الفرص المتاحة ومتطلبات السوق.

وأوضح أن شركة ثقة نظمت مؤتمر فى مارس الماضى، عن معايير وضوابط الجودة فى القطاع بمشاركة مسئولين من عدة وزارات، إلى جانب مناقشات لكبار المطورين، وخلصت إلى مجموعة من التوصيات التى تعد شركة ثقة لتفعيلها من خلال عرضها على الجهات المعنية.



كما أعدت شركة ثقة دليل عقارى يعد الأول من نوعة فى السوق، بنسختية المطبوعة والإلكترونية، ويضم بين صفحاته أكبر عدد من المشروعات العقارية، وشركات الخدمات العقارية المختلفة، ومواد البناء، بما يمثل مرجعا لأهم المشروعات والخدمات، وكبار الشركات العاملة فى السوق، واليوم نبدأ فاعلية جديدة بإطلاق مؤتمر ومعرض تراكس 2017 .

