بالصور.. السيسي يمنح الفريق محمود حجازي وسام الجمهورية

بدور إبراهيم شهد الرئيس، عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الاحتفال الذى أقامته القوات المسحلة لتكريم الفريق، محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق والذى عين مستشاراً لرئيس الجمهورية للتخطيط الإستراتيجى وإدارة الأزمات . ووفق بيان للمتحدث باسم الجيش العقيد تام

بدور إبراهيم

شهد الرئيس، عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الاحتفال الذى أقامته القوات المسحلة لتكريم الفريق، محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق والذى عين مستشاراً لرئيس الجمهورية للتخطيط الإستراتيجى وإدارة الأزمات .



ووفق بيان للمتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، بدأت المراسم بكلمة الفريق أول، صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أشاد فيها بعطاء الفريق، حجازى خلال فترة توليه لمهامه بكل الصدق والإخلاص فى أصعب الفترات من تاريخ مصر وما تلاها من تداعيات ومسؤليات جسام فى مواجهة الإرهاب والعبور بالوطن إلى بر الأمان

وأشار إلى دوره فى الوصول بأداء القوات المسلحة إلى أرقى المستويات لتظل الدرع القوى للوطن والحصن المنيع لشعبه العظيم .



وقام الرئيس، عبد الفتاح السيسى بتقليد الفريق، محمود حجازى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراَ لما أداه من خدمات جليلة للبلاد أثناء خدمته بالقوات المسلحة .



حضر مراسم الإحتفال الدكتور ، علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، والمهندس، إبرهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ، والدكتور، مصطفى مدبولى وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ، والفريق، محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة







