بالصور .. السيسي يتفقد مشروع طريق شبرا بنها الجديد

بدور إبراهيمقام الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم بزيارة تفقدية لعدد من مشروعات الطرق الجديدة، شملت طريق شبرا - بنها الحر، ومحور روض الفرج، ومنطقة بوابات طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، مرورا بطريق الضبعة.ويأتي تفقد الرئيس لتلك المشروعات في إطار متابعة جهود تطوير قطاع الطرق والكباري، باع

بدور إبراهيم

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم بزيارة تفقدية لعدد من مشروعات الطرق الجديدة، شملت طريق شبرا – بنها الحر، ومحور روض الفرج، ومنطقة بوابات طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، مرورا بطريق الضبعة.

ويأتي تفقد الرئيس لتلك المشروعات في إطار متابعة جهود تطوير قطاع الطرق والكباري، باعتباره قطاعا محوريا يؤثر بشكل مباشر على مستوى حياة المواطنين، حيث ستسهم تلك المشروعات في تخفيف الازدحام المروري الذي تعاني منه شبكة الطرق، خاصةً طريق “شبرا – بنها” الجديد الذي يصل طوله إلى 40 كم، والذي سيسهم في تخفيف الزحام المروري على الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى وطريق “شبرا– بنها” القديم، ويُعد أول طريق زراعي حر في مصر بدون أية تقاطعات مرورية.

وأشاد بجهود القائمين على تنفيذ تلك المشروعات في إطار البرنامج الزمني المحدد، ووفقاً لأحدث المعايير والمواصفات العالمية، وأكد سيادته أهمية مواصلة العمل على تطوير شبكة الطرق لتسهيل حركة وانتقال المواطنين، فضلاً عن أهميتها في دفع عملية التنمية، كما شدد السيد الرئيس على أهمية تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، بما يساهم في تقليل الحوادث على الطرق وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فوري وملموس.



