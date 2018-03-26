بالصور..السيسي وقرينته ومشاهير في صدارة المشاركين بالانتخابات الرئاسية

المال- خاص شهدت مصر اليوم الاثنين مشاركة واسعة من كبار المسؤولين و الشخصيات العامة والمشاهير بمصر، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته. كما تفقد عددٌ من المسؤولين مقار الانتخابات، وسط متابعة حقوقية لمسار عملية الاقتراع. يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مد

المال- خاص

شهدت مصر اليوم الاثنين مشاركة واسعة من كبار المسؤولين و الشخصيات العامة والمشاهير بمصر، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته.

كما تفقد عددٌ من المسؤولين مقار الانتخابات، وسط متابعة حقوقية لمسار عملية الاقتراع.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينيته بصوتهما في الانتخابات الرئاسية







كما أدلى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل بصوته في الانتخابات مشددا على أهمية مشاركة المصريين.







وأدلى الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك بلجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمنطقة مصر الجديدة.

وقال الطيب، في تصريح مقتضب عقب الإدلاء بصوته، إنه على المصريين أن يكونوا على قدر التحدي ويثبتوا أنهم واعون بكل المشكلات والتحديات التي تحيط بمصر وتريد أن تضرب استقرارها.







كما أدلى البابا تواضروس الثاني بصوته باللجنة الانتخابية بمدرسة السرايات الإعدادية للبنات بالوايلي صباح اليوم.

وعن سؤال عما يمكنه أن يقوله للاقباط و المصريين بشكل عام بخصوص الانتخابات، قال: “هذه المشاركة هي من أجل الوطن الذي نعيش فيه، فالمشاركة هي الصورة الجميلة التي نقدمها لكل العالم”.







كما أدلى المرشح الرئاسي، مصطفى موسى مصطفي بصوته في الانتخابات الرئاسية.

** ضرورة المشاركة



وقام عمرو الجارحي وزير المالية بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم بمدرسة الاورمان بمنطقة العجوزة.

ودعا الوزير المصريين للنزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة في الانتخابات، مؤكدا أن انتخاب رئيس الجمهورية أهم خطوات بناء مؤسسات الدولة الدستورية وهو مرحلة مهمة لاستكمال ما تم تحقيقه من انجازات وتحقيق استراتيجية مصر 2030.

وقال إن نجاح الانتخابات يعد رسالة للعالم بعزم وتصميم المصريين على استكمال مرحلة البناء والاستقرار ومواجهة التحديات التي تواجه المجتمع مع الحرص على تسريع وتيرة الإنتاج وإيجاد فرص عمل حقيقية لشبابنا.

كما أدلى صباح اليوم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة سيزا نبراوى بالقاهرة الجديدة

وأكد أن الانتخابات الرئاسية تمثل خطوة هامة نحو استكمال بناء مصر الحديثة ذات الدور السياسى والاقتصادي الفاعل ليس فقط في محيطها الإقليمي ولكن على المستوى الدولي أيضاً

كما أدلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بصوتها باللجنة الانتخابية المتواجدة في المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب بالقاهرة،

وصرحت “مكرم”: أنه “من المؤكد أن المصريين بالخارج يتطلعون إلى مشاركة عائلاتهم وذويهم في العملية الانتخابية التي تجري داخل مصر خاصة من خلال رؤية صورهم وهم يدلون بأصواتهم في اللجان بفرحة غامرة، الأمر الذي سيجسد صورًا تبهر العالم وتبعث برسالة مفادها أن المصريين هم من يصنعون مستقبلهم بأيديهم”.

وفي السياق ذاته، أدلي الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،صباح اليوم الاثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الجيزة الثانوية الزراعية بالهرم.

وأكد البنا – في تصريحات صحفية- علي أهمية المشاركة الايجابية في هذا العُرس الديمقراطي بمصر، وأهمية نزول كافة المصريين ممن لهم حق الانتخابات علي مدار الايام الثلاثة

وأشار وزير الزراعة إلى أن المشاركة الإجابية في الانتخابات وكثافة التصويت ونجاح المشهد الديمقراطي سيؤكد للجميع مدي قوة الدولة المصرية ووعي الشعب المصري، وحرصه علي المشاركة الحقيقية في بناء الوطن، والتصدي لأجندات الهدم والتي يروج لها المتربصين بهذا الوطن.

** رسالة للعالم



من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الاثنين، إن مشاركة المصريين فى التصويت على الانتخابات الرئاسية، هو رسالة للعالم وكافة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الخارج بأن الشعب المصرى يمارس حقوقه السياسية بكل حرية ونزاهة ويجتاز اى تحديات من أجل استكمال بناء مصر الجديدة.

جاء ذلك في تصريحات عقب إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية، في لجنة مدرسة الاهرام القومية الابتدائية بمصر الجديدة، فى أول أيام التصويت بالانتخابات.

كما توجهت صباح اليوم د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى مقر لجنتها الانتخابية بمدرسة مصر الجديدة الرسمية للغات للبنات للإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة

ودعت د.هالة السعيد الشعب المصري الحريص على بناء وطنه بالنزول للإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أن “العملية الانتخابية تسير بشكل منظم وحضاري، وهي رسالة قوية للعالم”.

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بالمدرسة الثانوية الفندقية بمدينة الشيخ زايد.

وأشاد وزير الإسكان بتنظيم الانتخابات، وحرص المواطنين على التوافد للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن المصريين يستكملون بناء مستقبلهم، ومستقبل أفضل لوطنهم، ويدعمون المسار الديمقراطي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، على أن نزول المواطنين للتصويت هو تطبيق لحقهم الدستوري، وأيضاً تعبير من المصريين عن إرادتهم الحرة فى انتخاب رئيسهم، فى انتخابات ديمقراطية حرة، تحت إشراف قضائي كامل.

كما أدلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية، بلجنة كلية التربية للطفولة المبكرة بالدقى محافظة الجيزة.

وأكد شوقى أن حضوره للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وعلى كل المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم لأن المشاركة حق وطنى وواجب دستورى.

كما أدلى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عصر اليوم الاثنين بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنة الشهيد إبراهيم الرفاعي (مدرسة بنت الشاطىء) بالتجمع الأول، داعيا المصريين للمشاركة.

** حق دستوري



وأدلى الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام بصوته فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته فى مدرسة محمد فريد الابتدائية بالمعادى.

وأكد الوزير على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين فى الانتخابات الرئاسية التى تعتبر حقا دستوريا وواجبا وطنيا على كل مصرى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

فيما أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية تؤكد على وعى المصريين، عقب إدلاءه بصوته.

من ناحيته أدلي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأفراد أسرته، بصوتهم فى مدرسة القناة الابتدائية، لاختيار رئيس الجمهورية المقبل.

وشدد المحافظ، في تصريحات له على هامش إدلائه بصوته، على ضرورة نزول المواطنين والمشاركة الايحابية بالانتخابات من أجل الوطن، وبرفقته جميع أفراد أسرته تحت شعار “شارك بأسرتك”.

وأدلى اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح صباح اليوم الاثنين بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنة مدرسة مطروح الإعدادية بنات

وعقب الإدلاء بصوته أشاد أبو زيد بالمظهر العام لعملية التصويت منذ الصباح الباكر خاصة من أهالي التجمعات الصحراوي.

كما أدلى اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة القرية السياحية الاولى الرسمية للغات بالحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر.

وحرص المحافظ على الوقوف فى الطابور مع المواطنين للإدلاء بصوته الانتخابي، مشيدا بالإقبال على الانتخابات.

وكما أدلى المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية ورئيس غرفة القاهرة بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الأهرام المشتركة بمصر الجديدة

وأكد العربي أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق ومساندة ودعم لمصر.

كما أدلى عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اليوم الإثنين بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك بمقر لجنته الانتخابية.

وقال عصام الصغير رئيس البريد إن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني ولابد من مشاركة الجميع فيها لاستكمال مسيرة التقدم في مصر ولابد من عدم الانصياع إلى الدعوات المغرضة التي تدعو الى مقاطعة الانتخابات.

** تواجد فني ونقابي



كما قام العديد من الفنانين صباح اليوم بادلاء صوتهم في الانتخابات في لجانهم الانتخابية منهم نهال عنبر وداليا البحيري ومحمد هنيدي وهالة سرحان ولبلبة، وهاني رمزي، ووفاء سالم

وقال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خلال ادلائه بصوته في لجنة مدرسه الليسيه حرية بالمعادي، إن شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام تتابع اولا بأول عملية إدلاء المصريين بأصواتهم فى صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية المصرية ونقل كافة الفعاليات

كما أدلى اليوم سامح عاشور نقيب المحامين، بصوته في الانتخابات الرئاسية باللجنة رقم 13 بالمدرسة التجريبية بالمقطم في أولى أيام الانتخابات المستمرة حتى مساء الأربعاء المقبل.

وقال “عاشور” خلال تصريحات صحفية له، عقب إدلائه بصوته، إن البعض قد يفكر في عدم المشاركة والإدلاء بصوته لرؤيته أن النتيجة محسومة، ولكن هذا خطأ كبير، فالمشاركة والإيجابية مهمان للغاية.

وأدلى الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2018، اليوم منذ قليل فى مدرسة الطبري الأبتدائية بمصر الجديدة .

وقال الدكتور حاتم ربيع، إن النزول للأدلاء بالصوت الانتخابي يعد ضرورة وواجب قومي في تلك المرحلة الفارقة في تاريخ وطننا العظيم.

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شارك في التغطية: سلوي عثمان، رحاب صبحى، بدور إبراهيم، مها أبوودن، محمد ريحان، مها يونس، الصاوي أحمد، أحمد حمدي، معتز محمود، حسين رجب



