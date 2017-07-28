بالصور .. السبكي يخلف وعده ويعرض جواب اعتقال في قطر !

المال - خاص تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا توضح عرض فيلم جواب اعتقال للنجم محمد رمضان في دور سينما قطرية.وكان أحمد السبكى، منتج الفيلم قد أعلن تضامنه مع الدولة المصرية والدول العربية ضد ما سماها "التصرفات القطرية وإصرار الدوحة على التدخل فى شؤون الدول ومحاولة زعزعة الاستقرار"، وق

المال – خاص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا توضح عرض فيلم جواب اعتقال للنجم محمد رمضان في دور سينما قطرية.

وكان أحمد السبكى، منتج الفيلم قد أعلن تضامنه مع الدولة المصرية والدول العربية ضد ما سماها “التصرفات القطرية وإصرار الدوحة على التدخل فى شؤون الدول ومحاولة زعزعة الاستقرار”، وقرر عدم عرض الفيلم في قطر.

وظهر في برومو الفيلم الدعائي عبارات تشير إلى عرض الفيلم في جميع الدول العربية ما عدا قطر.

يشار إلى أن الفيلم عُرض في السينمات خلال موسم عيد الفطر، لكنه لم يحقق الإيرادات المأمولة، مسجلا إجمالى إيراد بلغ 14 مليونا و100 ألف، بفارق 31 مليون جنيه عن فيلم “هروب اضطرارى” للنجم أحمد السقا الذى تصدر الموسم بـ 45 مليون جنيه.

والفيلم يشارك فى بطولته إياد نصار، وصبري فواز، وسيد رجب، ودينا الشربيني، ومحمد عادل، وتدور أحداثه حول شخصية “خالد الدجوي” أحد المنضمين إلى الجناح العسكري ضمن جماعة إرهابية متطرفة، تنفذ عمليات إجرامية خطيرة، من تأليف وإخراج محمد سامي.