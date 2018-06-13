بالصور.. «الخارجية» تنشر عناوين وأرقام القنصليات المصرية في روسيا

المال خاص نشرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عناوين وأرقام القنصليات المصرية في روسيا، لمساعدة المصريين المشجعين للمنتخب الوطني في كأس العالم. قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجهًا حديثه للمصريين،…

المال خاص





نشرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عناوين وأرقام القنصليات المصرية في روسيا، لمساعدة المصريين المشجعين للمنتخب الوطني في كأس العالم.





قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موجهًا حديثه للمصريين، “إذا واجهتك أي مشاكل في كأس العالم تواصل مع النقاط القنصلية المصرية في المدن الروسية”.

