بالصور..الحضري أكبر حارس يتصدي لركلة جزاء في تاريخ المونديال

علي المصريلم يكتف المخضرم عصام الحضري حارس مرمي وقائد منتخب مصر، باﻷرقام القياسية التي حققها خلال مشاركته في لقاء السعودية المقام حاليا، في ختام لقاءات المنتخبين بالجولة الثالثة للمجموعة اﻷولي لدور المجموعات، بكأس العالم "روسيا 2018".وبات الحضري أكبر حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء في تاريخ كأس ا

علي المصري

لم يكتف المخضرم عصام الحضري حارس مرمي وقائد منتخب مصر، باﻷرقام القياسية التي حققها خلال مشاركته في لقاء السعودية المقام حاليا، في ختام لقاءات المنتخبين بالجولة الثالثة للمجموعة اﻷولي لدور المجموعات، بكأس العالم “روسيا 2018”.

وبات الحضري أكبر حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء في تاريخ كأس العالم على مدار 21 نسخة، ففي الدقيقة 41 احتسبت ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي، بعد لمسة يد من أحمد فتحي الظهير الأيمن للفراعنة، سددها فهد المولد بقوة، ليتصدى لها الحضري بقبضة يده.

وتعد تلك الضربة الضائعة هي الرابعة في النسخة الحالية للمونديال، وأضاع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتصدى الحارس الأيسلندي لركلته في الجولة الأولى، وأطاح كويفا لاعب بيرو بركلة خارج المرمى في مباراة الدنمارك بالجولة الأولى أيضا، وبنفس السيناريو أضاع اﻹيسلندي جيلفي سيجوردسون ركلة أخرى في مباراة نيجيريا.