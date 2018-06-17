بالصور.. التعريفة الجديدة لسيارات الركوب في مطروح

معتز محمود اعتمد اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بمحافظة مطروح عقب إعلان زيادة أسعار الوقود. وأكد المحافظ أن هذه التعريفة تم وضعها من قبل لجنة متخصصة، حيث راعت اللجنة تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات. كما وجة المحافظ لإدارة مرور م

معتز محمود

اعتمد اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بمحافظة مطروح عقب إعلان زيادة أسعار الوقود.

وأكد المحافظ أن هذه التعريفة تم وضعها من قبل لجنة متخصصة، حيث راعت اللجنة تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات.

كما وجة المحافظ لإدارة مرور مطروح بمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وأن يتم تعليق لافتات بجميع المواقف بالأسعار الجديدة المعتمدة، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة تتلقى بلاغات مخالفة التعريفة على رقم 0464933158، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ومن جانب آخر، أكد أبوزيد أن وزارة التموين أعلنت أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم نهائيا، وأن الحكومة ستتكفل بأي فروق تكون ناجمة عن زيادة أسعار المواد البترولية، مضيفا أن المحافظة تقوم منذ اللحظة الأولى من إعلان ارتفاع أسعار المواد البترولية بمتابعة مستمرة للأسواق وتوجيه لجان من مديرية التموين ومباحث التموين والأجهزة المعنية بالمحافظة لمراقبة أي زيادة مفتعلة أو أي استغلال للموقف.



