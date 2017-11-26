بالصور.. الأوبرا تستأنف نشاطها بأرملة الصحراء في واحة الغروب

ولاء البريتستأنف دار الأوبرا المصرية نشاطها الفنى بعد فترة الحداد على أرواح شهداء الوطن الذين سقطوا بسبب الحادث الإرهابي بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد بالعريش.تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض "أرملة الصحراء" تصميم وإخراج سالى أحمد، وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء، والأربعاء، والخميس 28، 29،

ولاء البري

تستأنف دار الأوبرا المصرية نشاطها الفنى بعد فترة الحداد على أرواح شهداء الوطن الذين سقطوا بسبب الحادث الإرهابي بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد بالعريش.

تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض “أرملة الصحراء” تصميم وإخراج سالى أحمد، وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء، والأربعاء، والخميس 28، 29، 30 نوفمبر على مسرح الجمهورية.

العرض مستلهم من رواية “واحة الغروب” للكاتب الكبير بهاء طاهر، والتى حصلت على الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الأولى عام 2008 وتدور فى واحة سيوة حول شخصية الفتاة الشابة مليكة المحبة للحياة والتى تدفع ثمن الجهل المتمثل في الخرافة والتقاليد البدائية، حيث يتوفى زوجها وتصبح أرملة وتتعرض لعقاب مجتمعى يعزلها عن الآخرين وكأنها السبب فى موت زوجها.

يشار إلى أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993، وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت عروضا فنية عديدة ونالت إعجاب الجمهور والنقاد، شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية وطافت معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية محققة نجاحا كبيرا، حصلت على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومى للمسرح عن عرض الفيل الأزرق عام 2015.



