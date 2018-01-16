بالصور.. الأهلي يضم فخري صانع ألعاب غزل المحلة

على المصرى أعلن مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تعاقده مع محمد فخري صانع ألعاب غزل المحلة، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد موافقة حسام البدرى، المدير الفنى للفريق، على التعاقد مع اللاعب الشاب.ووقع لاعب منتخب الشباب، على عقد لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ من ف

على المصرى





أعلن مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تعاقده مع محمد فخري صانع ألعاب غزل المحلة، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد موافقة حسام البدرى، المدير الفنى للفريق، على التعاقد مع اللاعب الشاب.



ووقع لاعب منتخب الشباب، على عقد لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل حصول فريق الفلاحين على مليون و 800 ألف جنيه، بعد جلسة جمعته ووالده ووكيل أعماله وائل سعيد، مع ثنائي لجنة الكرة عبدالعزيز عبدالشافي وعلاء عبدالصادق، وعدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادى الأهلى.



ولفت محمد فخري “19 عامًا”، الأنظار إليه بشدة مع غزل المحلة ومنتخب الشباب، وهو ما جعل الأهلي يتحرك للتعاقد معه في شهر يناير الجاري، ليصبح أولى صفقات الشتاء في النادي الأهلي، الذي اقترب بشدة من ضم علي لطفي حارس مرمى إنبي.







