بالصور.. افتتاح مهرجان جمعية الفيلم بحضور العلايلي والدغيدي

أحمد حمديأقيم، مساء اليوم، حفل افتتاح مهرجان جمعية الفيلم بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.ويحضر الفنان الكبير عزت العلايلي كضيف شرف للمهرجان ونخبة من النقاد السينمائيين والإعلاميين.وألقى دكتور محمود عبدالسميع، رئيس المهرجان، كلمة للحاضرين قائلا: إن مهرجان جمعية الفيلم يعرض هذا العام أفضل ال

أحمد حمدي

أقيم، مساء اليوم، حفل افتتاح مهرجان جمعية الفيلم بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

ويحضر الفنان الكبير عزت العلايلي كضيف شرف للمهرجان ونخبة من النقاد السينمائيين والإعلاميين.

وألقى دكتور محمود عبدالسميع، رئيس المهرجان، كلمة للحاضرين قائلا: إن مهرجان جمعية الفيلم يعرض هذا العام أفضل الأفلام التي أنتجت عام ٢٠١٧ مثل مولانا والكنز والخلية والأصليين وبشتري راجل وفوتوكوبي وعلي معزة وأخضر يابس.

وتم تسليم شهادات تقدير من المهرجان لصناع هذه الأفلام، لكن لم يحضر سوى عدد قليل منهم، أبرزهم تامر عشري، والمخرج مجدي أحمد علي عن فيلم مولانا.

بعدها تم تقديم أعضاء لجنة تحكيم المهرجان المكونة من الناقدة ماجدة موريس وماجدة خير الله ونادر عدلي وإيناس الدغيدي والنجمة بوسي وغيرهم والتقطت صورة تذكارية لهم على المسرح.

ويعرض أولى الأفلام المشاركة بالمهرجان فوتوكوبي للنجم محمود حميدة لكن لم يحضر أبطاله حتى الآن.



