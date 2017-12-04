بالصور.. افتتاح الدورة 78 لاجتماعات منظمة الجمارك العالمية

مها أبوودن افتتح منذ قليل عمرو الجارحى وزير المالية، الدورة 78 من اجتماعات منظمة الجمارك العالمية، وهى الدورة المقامة بمخافظة الأقصر. ويشار الى أن هذه هى المرة الأولى التى يتم تنظيم الدورة فى مصر منذ 40 عاما، واختارت الوزارة انعقادها…

مها أبوودن

افتتح منذ قليل عمرو الجارحى وزير المالية، الدورة 78 من اجتماعات منظمة الجمارك العالمية، وهى الدورة المقامة بمخافظة الأقصر.

ويشار الى أن هذه هى المرة الأولى التى يتم تنظيم الدورة فى مصر منذ 40 عاما، واختارت الوزارة انعقادها بالأقصر لتعريف الوفود الاجنبية من أعضاء المنظمة بالحضارة المصرية القديمة.

وكانت قيادات الوزارة ومصلحة الجمارك قد أقامت حفل استقبال للوفود الـ٣٠ المشاركة فى الدورة فى وقت متأخر من مساء أمس، وقام كل من عمرو المنير نائب وزير المالية ومجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بالترحيب بهم.