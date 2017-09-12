بالصور.. احتفال شركة أبل بالسفينة الفضائية الجديدة

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن بدأت، منذ قليل، احتفالية شركة أبل الكبرى بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق أول جهاز آي فون لها، وتقام الاحتفالية في مقر الشركة الجديد بكابرتينو في كاليفورنيا، والمبني على شكل "سفينة فضائية"، وأطلق عليه اسم "أبل بارك". وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



بدأت، منذ قليل، احتفالية شركة أبل الكبرى بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق أول جهاز آي فون لها، وتقام الاحتفالية في مقر الشركة الجديد بكابرتينو في كاليفورنيا، والمبني على شكل “سفينة فضائية”، وأطلق عليه اسم “أبل بارك”.



وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة في كلمة ألقاها في بداية الاحتفال: إن المبنى الجديد على أرض مساحتها 175 فدانا، ويضم 9 آلاف شجرة، وفقًا لموقع “بيزنس انسايدر”.



