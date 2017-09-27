بالصور.. إقبال ضعيف مع انطلاق معرض صحاري

الصاوي أحمد شهد انطلاق معرض صحارى الزراعى الدولى، اليوم الأربعاء، في دورته الـ30 في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، إقبالا ضعيفا من الزوار. ويأتي هذا الإقبال الضعيف مع الانطلاقة، مع عدم إنهاء كثير من الشركات العارضة الاستعدادات اللازمة للمشاركة، وذلك عقب إشاعة إلغاء تنظيمه هذا العا

الصاوي أحمد

شهد انطلاق معرض صحارى الزراعى الدولى، اليوم الأربعاء، في دورته الـ30 في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، إقبالا ضعيفا من الزوار.

ويأتي هذا الإقبال الضعيف مع الانطلاقة، مع عدم إنهاء كثير من الشركات العارضة الاستعدادات اللازمة للمشاركة، وذلك عقب إشاعة إلغاء تنظيمه هذا العام.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجهات المنظمة حول الأسباب والتوقعات بشأن الإقبال خلال عمر المعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام

يقام المعرض بحضور ما يزيد عن 650 شركة زراعية محلية ودولية ، بالإضافة إلى الاحتفال بمرور 10 سنوات على أكبر شركة مصرية بصناعة الاسمدة المتخصصة “ايفرجرو” ، برعاية وحضور كلا من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورعبد المنعم البنا وزير الزراعة

ويبحث المعرض بحث تطوير آليات الزراعة المصرية خلال المعرض ، وبحث كافه المشاكل التي تواجه المزارع وتواجه مستقبل الزراعة في مصر والوصول لسبل دعم وحل هذه المشكلات.





