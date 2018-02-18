بالصور.. أول هاتف مصري الآن بالأسواق

محمد سالم: 400 مليون جنيه استثمارات المصنع بمنطقة أسيوط التكنولوجية تصنيع 10 موديلات كمرحلة أولى منها 5 سمارت فون 1.5 مليون جهاز مبيعات مستهدفة بقيمة تتجاوز المليار جنيه محمود جمال، و محمد فتحى تصوير: وليد عبد الخالق أطلقت الشركة المصرية لصناعة السليكون "سيكو مصر" اليوم ا

محمد سالم: 400 مليون جنيه استثمارات المصنع بمنطقة أسيوط التكنولوجية

تصنيع 10 موديلات كمرحلة أولى منها 5 سمارت فون

1.5 مليون جهاز مبيعات مستهدفة بقيمة تتجاوز المليار جنيه



محمود جمال، و محمد فتحى

تصوير: وليد عبد الخالق

أطلقت الشركة المصرية لصناعة السليكون “سيكو مصر” اليوم الأحد أول هاتف محمول مصنع محليا فى حفل ضخم نظمته الشركة اليوم بقلعة صلاح الدين.

حضر الحفل عدد من المسؤولين والوزراء على رأسهم المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات والدكتور على المصيلحى وزير التموين ومحافظا القاهرة والجيزة وعدد من نجوم الفن والمجتمع.

وقال المهندس محمد سالم رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية لصناعة السيليكون تم تأسيسها بالشراكة مع سيليكون واحة لادارة وتنمية المناطق التكنولوجية الجديدة التابعة لوزارة الاتصالات باستثمارات أكثر من 400 مليون جنيه على مساحة 4500 متر مربع بالمنطقة التكنولوجية باسيوط الجديدة.

وأوضح أن االمصنع مزود بستة خطوط إنتاج هى الأحدث فى العالم لتصنيع الهواتف المحمولة والابل ويستهدف إنتاج 1.5 مليون جهاز كمرحلة أولى بقيمة تتجاوز المليار جنيه على أن يتم تصدير 40% منها للخارج وتوجيه 60% للسوق المحلية.

ولفت إلى أنه سيتم إنتاج 10 موديلات كمرحلة أولى منهم 50% هواتف ذكية

وأشار إلى أن الشركة عقدت اتفاقيات شراكة مع شركات تكنولوجيا عالمية مثل جوجل ومايكروسوفت ومصانع عالمية أخرى لتطوير منتجات مصرية بالشراكة معهم ولنقل التكنولوجيا والمعرفة لمصر.

وأضاف أن المصنع يعمل به نحو 500 تقنى وفنى تم إرسالهم إلى دول ألمانيا والصين وماليزيا للتدريب

وأوضح أن الشركة لديها أكثر من 50 مركز لتقديم خدمات ما بعد البيع فى مصر والخليج.

وأشار إلى أن التقارير العالمية تشير إلى أن أكثر من 20 مليار جهاز سيكون متصلا بالإنترنت فى علم 2020 وأن إنتاج أول هاتف مصرى جاء بدافع رغبتهم فى أن يكونوا جزءً فاعلا فى التغيير.

واستطرد: نحن الآن نمتلك التكنولوجيا والكوادر المصرية الفنية والبيعة والتسويقية القادرة على الابتكار والمنافسة عالميا بأول منتج مصرى.

وأضاف أن سيكو تعبر العلامة التجارية الأولى بقطاع التكنولوجيا فى مصر ثم انتشرت فى السعودية والكويت وعمان وموزمبيق وغيرها من الأسواق الخليجية والافريقية.



يذكر أن “سيكو” سبق أن أجلت طرح المحمول المصرى، الذى كان مقرراً طرحه فى ديسمبر الماضى، إلى منتصف يناير قبل أن تتعرض بطاريات الطرح الأول للسرقة بعد خروجها من ميناء دمياط قبل وصولها مصنع الشركة فى المنطقة التكنولوجية بأسيوط، ما تسبب فى تأجيل طرح الهاتف المحمول فى السوق المصرية، كما كان مقرراً له فى منتصف يناير الماضى.





وكانت مصر أطلقت أول هاتف محمول يتم إنتاجه وتصنيعه على أرضها، وسبق أن أهداه وزير الاتصالات، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فعاليات مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل أسابيع.

















