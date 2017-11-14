بالصور.. أغلى 10 طرازات فى سوق السيارات

شريف عيسى تتبعت "المال" قائمة أسعار السيارات الفاخرة خلال شهر نوفمبر، ورصدت أغلى 10 سيارات فى مصر، وذلك وفقاً للأسعار الرسمية للعلامات التجارية الصادرة عن وكلائها الرسميين. واحتلت بورش باناميرا 4S المركز الأول، بعد ان بلغ سعرها 5 ملايين، و230 ألف جنيه. فيما جاءت رينج رو



شريف عيسى



تتبعت “المال” قائمة أسعار السيارات الفاخرة خلال شهر نوفمبر، ورصدت أغلى 10 سيارات فى مصر، وذلك وفقاً للأسعار الرسمية للعلامات التجارية الصادرة عن وكلائها الرسميين.



واحتلت بورش باناميرا 4S المركز الأول، بعد ان بلغ سعرها 5 ملايين، و230 ألف جنيه.





فيما جاءت رينج روفر بالمركز الثانى بقيمة 4 ملايين، و450 ألف جنيه.





واستحوذت BMW 740 LI، على المركز الثالث، بعد أن بلغت قيمتها 4 ملايين و200 ألف.





وحلت بورش باناميرا فى المركز الرابع بعد أن وصل سعرها الآن إلى 4 ملايين، و196 ألف جنيه.





أما المركز الخامس فكان من نصيب العلامة الإيطالية الفاخرة مازيراتى طراز ليفانتى S، بسعر 3 ملايين، و950 ألف جنيه.





وحصدت بورش 911 المركز السادس فى صدارة الطرازات الأعلى سعراً فى السوق المصرية بعد أن قدر سعرها 3 ملايين و807 آلاف.





واقتنصت رينج روفر سبورت المركز السابع بقيمة 3 ملايين و700 ألف جنيه.





أما المركز الثامن والتاسع فكان من نصيب العلامة الإيطالية مازيراتى، ما بين ليفانتى وجيبلى S، بقيمة 3 ملايين و500 ألفاً، لكل منهما.





وحصلت F-Type convertible على المركز العاشر والأخير فى قائمة الطرازات الأغلى سعراً فى مصر بعد أن سعرها وكيلها بقيمة 3 ملايين، و300 ألف جنيه.



