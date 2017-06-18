بالصور.. أبو تريكة نجم الشباك في دورة الروضان بالكويت

وكالات:

حظي نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، محمد أبوتريكة، باستقبال حافل من جمهور دورة المرحوم عبد الله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم، خلال مشاركته في مباراة أصدقاء الروضان إلى جانب المالي فريدريك كانوتيه نجم إشبيلية الإسباني الأسبق.



وتفاعل جمهور الدورة بشكل لافت مع النجمين الكبيرين، في مباراة الحلم الاستعراضية الرابعة، التي انتهت بالتعادل بخمسة أهداف لكل منهما، وقدم فيها أبوتريكة وكانوتيه فاصلا من المهارات واللمسات، ليطربا الجمهور، الذي ظل يهتف طويلا باسم اللاعبين، وبالأخص أبوتريكة الذي يتمتع بشعبية واسعة في الكويت.



وتسابق اللاعبان في صناعة وتسجيل الأهداف، كما ظهر عبيد الشمري بصورة مميزة، وسجل أروع أهداف اللقاء، وتألق أيضًا من صفوف فريق أبوتريكة الإعلامي محمد سعدون الكواري، والأرجنتيني المبدع كيكي.

كما شهدت المباراة ظهورا استثنائيا لنجلي أبوتريكة سيف وأحمد، في تكرار لتجربة النجم الفرنسي الأسطوري زين الدين زيدان مع أولاده في النسخة قبل الماضية.

وشاركت في المباراة كوكبة من النجوم، إذ لعب مع أبوتريكة، نجم القادسية السابق عبيد الشمري، ومقدم البرامج الرياضية القطري محمد سعدون الكواري، وحارس منتخب الكويت الوطني ونادي الكويت السابق خالد الفضلي، وكذلك زيدان النبوي مدرب عام المريخية القطري، وصالح الفاضل والأرجنتيني كيكي.

فيما شارك ضمن صفوف فريق كانوتيه، كل من الشيخ فهد الكندري، والنجم السوري فراس الخطيب، ولاعب العربي السابق أحمد موسى، والهولندي نجيب علوش، والقطري علي المحمود مسؤول لجنة الاتصال في لجنة المشاريع والإرث.



وأبدى أبوتريكة سعادته بالحلول ضيفا على دورة الروضان، لافتا إلى أن الدورة جمعته مع أصدقاء يعتز بهم كثيرا، وأضاف أن الروضان مميزة بالمستوى التنافسي والاجتماعي، فهي تقدم كرة تنافسية ممتعة، كما تجمع وتقرب بين الأصدقاء في أجواء رياضية على مستوى مرتفع.

وأعرب نجم الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، عن أمنياته بأن تواصل الدورة التي بلغت نسختها 38 تطورها من نسخة لأخرى بنجاح كعادتها مع كل ظهور جديد، وأوضح أن دورة الروضان تذكره بليالي رمضان في مصر، حيث تبقى صلاة التراويح إلى جانب المشاركة بالدورات الرمضانية، من الأعمال التي يحرص عليها.

من جانبه، أبدى فريدريك كانوتيه، سعادته بالتواجد في الكويت للمشاركة في دورة الروضان، مع نجوم تربطه بهم علاقه جيدة، وبالأخص أبوتريكة والشيخ فهد الكندري، والإعلامي محمد سعدون الكواري، مقدما الشكر للجنة المنظمة على حفاوة الاستقبال والترحاب.

وتحدث كانوتيه عن تجربته في الملاعب الأوروبية، ورحلته الحافلة بالملاعب الإنجليزية والإسبانية، مؤكدا رضاه عما قدمه خلال مشواره سواء الأندية ومنتخب بلاده، مشيرا إلى أنه كان يستمتع بتسجيل الأهداف خاصة أمام الفرق الكبيرة كريال مدريد وبرشلونة.



وثمن الشيخ فهد الكندري دعوة اللجنة المنظمة للدورة للمشاركة في مباراة الحلم الثالثة، مؤكدا أن المشاركة بالمباراة الخيرية مع “شباب يحبهم” أمر يحسب للجنة المنظمة مضيفا: “دورة الروضان في قلب كل بيت خليجي وعربي”.

وشهدت منافسات اليوم الثالث والعشرين تخطي فريق هوليداي إن عقبة فريق ديوانية مناحي العصيمي، بهدف دون رد، حمل توقيع النجم البرازيلي المميز نيكولودي، وفي مباراة ثانية، اجتاز دار المحمدية عقبة الاتحاد الليبي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة من دون أهداف.

ويلتقي، الاثنين، فريق المرحوم مساعد الميلم مع بنك الكويت الدولي، وبي إم دبليو مع هوليداي إن، في مواجهتين حاسمتين، لقطع تأشيرتي العبور لدور الثمانية، علما بأن الفرق الأربعة تضم العديد من المحترفين المميزين، إلى جانب نخبة من النجوم المحليين، الذين فرضوا أنفسهم.