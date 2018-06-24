بالصور..أبرز 5 مشاهد لفرحة السعوديات بأول يوم لرفع حظر قيادة السيارات

حسين رجبصارت قيادة السعوديات للسيارة اليوم الأحد، حدثا لافتا في المملكة العربية السعودية ومثار متابعة لوسائل إعلام محلية ودولية، وذلك مع أول تطبيق لرفع حظر القيادة الصادر بمرسوم ملكي سبتمبر الماضي.البهجة، علت مشاهد السعوديات وهنّ على كرسى القيادة، يبدأن في العلن ما كان محظورا لعقود عديدة.وظ

حسين رجب

صارت قيادة السعوديات للسيارة اليوم الأحد، حدثا لافتا في المملكة العربية السعودية ومثار متابعة لوسائل إعلام محلية ودولية، وذلك مع أول تطبيق لرفع حظر القيادة الصادر بمرسوم ملكي سبتمبر الماضي.



البهجة، علت مشاهد السعوديات وهنّ على كرسى القيادة، يبدأن في العلن ما كان محظورا لعقود عديدة.

وظهرت تلك السعادة في 5 مشاهد لافتة كالتالي:



** بدء القيادة



نقلت “بي بي سي” البريطانية في تقرير لها الأحد، عن سيدة سعودية تدعى رؤى الطويلي، وهو تبدأ قيادة سيارتها باتجاه عملها في مستشفي في شرق مدينة جدة.





وتقول رؤى: “ما زلت لا أصدق أني أقود السيارة في جدة. أنا متحمسة جدًا لأني ذاهبة إلى العمل في مقعد السائق وليس في المقعد الخلفي للمرة الأولى”.



وبقيت رؤى كما تقول مستيقظة لساعات الصباح الأولى تشاهد مقاطع مرئية وصورا للسائقات اللاتي قدن سياراتهن في تمام منتصف ليلة السبت وهي تترقب لحظة قيادتها للسيارة بعد بضع ساعات من ذلك الحين، وتتساءل كيف ستكون التجربة التي تنتظرها.

ومثل رؤى حفلت منصات التواصل بصور لسعوديات على عجلة القيادة يعبرن عن سعادتهن بأول أيام تطبيق القرار.









** ورد الاحتفال





حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بباقات ورد تقدمها السلطات المختصة في السعودية، إلى السعوديات منذ منتصف ليلة الأحد للاحتفاء ببدء القيادة





وحفلت المنصات بتلك الصور وسط تغريدات وتدوينات تتحدث عن الفرحة بالانطلاقة التي كانت محل مطالبات طويلة تواجه التحفظ السعودي الديني.







** رخصة القيادة





رفعت أيضا السعوديات خلال رحلة التعبير عن فرحتهن، رخصة القيادة في إشارة لاستعدادهن رسميا وبموافقة السلطات على القيادة، ردا على التشكيك الذي صاحب المرسوم الملكي بالخوف من الحوادث التي ستحدثها السعوديات.







** إشارة وسليفي الترحيب





رفعت سعوديات عديدة، إصبع الإبهام بحسب ما حفلت به صور عبر منصات التواصل للتعبير عن أنه قرار جيد، والتقط العديد منهن صورة سليفي توثق أول لحظات القيادة.







** العمل سائقة



وذكرت تقارير صحفية إن نساء في السعودية، بدأن اليوم الأحد، بالعمل كسائقات “كباتن” في شركتي تطبيقات سيارات الأجرة الذكية (أوبر، كريم)، مع بدء السماح للمرأة بقيادة المركبة في البلاد، لأول مرة.



وأعلنت شركة “كريم” لتكنولوجيا النقل الذكية، عن بدء عدد من النساء السعوديات العمل معها كـ”كباتن” اعتباراً من اليوم، في مدن الرياض، وجدة، والدمام.







من جهة أخرى، نشرت شركة “أوبر” عبر حسابها في موقع “تويتر”، فيديو سائقة سعودية ضمن فريق عملها، معلقة على قيادتها “ما شاء الله، متمكنة” في إشارة إلى جودة قيادتها.



ولم يمر أول تطبيق لقيادة السعوديات للسيارات دون حديث يتداوله مجموعة من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي “تويتر”، يشير لحوادث قامت السعوديات بارتكابها عقب تطبيق القرار، ما بين تصادم وانقلاب سيارة واقتحام محل، وهي وقائع لم يتسن التأكد منها على الفور.



