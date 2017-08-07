بالصور.. أبرز التعديلات في الشكل الجديد للسيارة جاك S3

أحمد شوقي قامت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع "القصراوي" وكيل جاك بطرح الشكل الجديد Facelift من طراز S3؛ وتم بالفعل تسليمه لشبكة الموزعين منذ نحو أسبوع؛ فما أبرز التعديلات التي أدخلتها الشركة على الشكل الجديد؟ 1- خلفية السيارة يتضح من مقارنة الشكل الجديد من جاك S3 بالشكل القديم منها وجود

أحمد شوقي

قامت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع “القصراوي” وكيل جاك بطرح الشكل الجديد Facelift من طراز S3؛ وتم بالفعل تسليمه لشبكة الموزعين منذ نحو أسبوع؛ فما أبرز التعديلات التي أدخلتها الشركة على الشكل الجديد؟

1- خلفية السيارة

يتضح من مقارنة الشكل الجديد من جاك S3 بالشكل القديم منها وجود اختلافات في تصميم المصابيح الخلفية وباب الشنطة والإكصدام الخلفي (حلية الشكمان.. إلخ) فضلا عن إضافة إريال راديو، عن تغيير تصميم لوجو جاك الموضوع خلف السيارة؛ الذي أصبح يحمل اسم العلامة التجارية Jac بدلًا من الرمز الذي كانت تحمله النسخة القديمة من السيارة والذي كان يقترب من النجمة.

وتوضح الصور التالية هذه الاختلافات وغيرها.

صورة رقم: 1

2- الشكل الأمامي

شهد الشكل الجديد من جاك S3 العديد من التعديلات في التصميم الأمامي فقد شهد تغييرات في شبكة النيكل الأمامية والفوانيس وتصميم مصابيح الضباب واللوجو وتكشف الصور التالية عن هذه التعديلات وغيرها.

صورة رقم: 3

3- تغييرات في تصميم عتب السيارة الذي أصبح جزءًا واحدًا بدلًا من جزءين، بالإضافة إلى تعديل تصميم الجنوط.

صورة رقم: 5





4- المقصورة الأمامية

أدخلت جاك تصميمًا مختلفًا تمامًا لتابلوه الشكل الجديد من S3 وتغييرات في منافذ خروج الهواء من تكييف السيارة وتصميم العداد والشاشة واللوجو المثبت على عجلة القيادة.

صورة رقم: 6

يذكر أنه كان من المفترض طرح الشكل الجديد من جاك S3 خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 الذي كان مقررًا عقده خلال مارس الماضي؛ لكن قرار التأجيل المفاجئ لفعاليات المعرض الذي أعلنته الشركات المنظمة قبيل أيام قليلة من موعد الانعقاد أربك الخطط التسويقية للشركات ودفع بعضها للإسراع بتنظيم فعاليات تسويقية للإعلان عن السيارات والموديلات الجديدة؛ فيما أرجأ بعضهم هذه الخطوة لحين نفاد المخزون من موديلات 2017.