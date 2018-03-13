بالصور.. آل الشيخ يزور الأهلي ويتفقد منشأته

علي المصري استقبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الثلاثاء، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس شرف القلعة الحمراء. وحرص آل الشيخ على القيام بجولة تفقدية لمنشآت النادي بدأت بصالة الأمير عبد الله…

علي المصري

استقبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الثلاثاء، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس شرف القلعة الحمراء.

وحرص آل الشيخ على القيام بجولة تفقدية لمنشآت النادي بدأت بصالة الأمير عبد الله الفيصل، قبل أن يتوجه إلى ملعب التتش؛ لتقديم التهنئة للاعبي الأهلي والجهاز الفني وإدارة الكرة بالنادي بعد الفوز ببطولة الدوري، وعقد جلسة مطولة هنأ فيها الجميع ببطولة الدوري، وطالب كافة العناصر باستمرار الروح العالية لتحقيق المزيد من البطولات وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.

واستكمل آل الشيخ جولته بمدرجات ملعب التتش الجديدة وتفقد أعمال التطوير لغرف ملابس اللاعبين الجديدة، وعقد بعدها جلسة مطولة مع مجلس إدارة النادي تباحث فيها كافة مستجدات النادي وأبرز الخطوط المقبلة في مشروع القرن والمستجدات في هذا الشأن.

وفي ختام الزيارة اجتمع محمود الخطيب في جلسة سريعة مع آل الشيخ بملعب التتش، قبل أن يغادر الرئيس الشرفي للنادي مقر الأهلي بالجزيرة وسط حفاوة في الاستقبال والوداع، خاصة أنه أحد المساندين للأهلي ومحبيه.

ومن جانبه قال آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية: “إن زيارته لمقر النادي اليوم تعني له الكثير؛ لمدى حبه لكيان النادي الأهلي”.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بزيارته لصالة الأمير عبد الله الفيصل، مشيرا إلى أن هذا الاسم يعني له الكثير.

وأتم رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية أن جلسته مع رئيس النادي الأهلي شهدت مباحثات في أمور كثيرة وعديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها من خلال محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي في التوقيت المناسب.



