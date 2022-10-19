«بالشروق وأكتوبر وبدر والعاشر» الحكومة تستعد لطرح أراض ووحدات سكنية للمصريين في الخارج 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة استعدادات طرح عدد من قطع الأراضي والوحدات السكنية للمصريين العاملين في الخارج، بحضور المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

استهلّ رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية وأراض للمصريين العاملين بالخارج، على أن تكون هذه الوحدات والأراضي مصحوبة بمجموعة من التسهيلات والمميزات التي تسهم في تحقيق مطالبهم في التملك.

في هذا الإطار، عرض وزير الإسكان موقف الحجز الأخير لأراضي ووحدات مشروع “بيت الوطن” للمصريين العاملين في الخارج،

وأضاف أنه تم حصر عدد من قطع الأراضي المُميزة في المدن الجديدة، منها: الشروق، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، والشيخ زايد، وغيرها من المدن الجديدة، استعدادًا لطرحها بالحجز.

وتابع أنه يتم الإعداد حاليًّا لعملية طرح الأراضي عبر الموقع الإلكتروني المخصَّص للحجز.

وقال إنه من المقرر أن يستمر الموقع الإلكتروني في عرض الأراضي والوحدات المتاحة للمصريين في الخارج، وسيتم عرض عدد من الوحدات السكنية المميزة للحجز تباعًا.