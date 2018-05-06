بالشراكة مع 100 مطعم‎.. إطلاق أوبر أيتس فى القاهرة

المال – خاصأعلنت أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر الملاكى، عن توسع أعمال تطبيق أوبر أيتس لتوصيل الطعام ليصل إلى القاهرة.وقالت الشركة، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، إن التطبيق الجديد يعتمد على نفس التقنية العالمية الموثوق بها والتي تمكن الركاب من التنقل بسهولة بين وجهاتهم المطلوبة عند استعمالهم لتط

المال – خاص

أعلنت أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر الملاكى، عن توسع أعمال تطبيق أوبر أيتس لتوصيل الطعام ليصل إلى القاهرة.

وقالت الشركة، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، إن التطبيق الجديد يعتمد على نفس التقنية العالمية الموثوق بها والتي تمكن الركاب من التنقل بسهولة بين وجهاتهم المطلوبة عند استعمالهم لتطبيق أوبر، ويتيح للمستخدمين حول العالم طلب الطعام من أكثر من 80 ألف مطعم في أكثر من 200 مدينة، ليستمتعوا بالوجبات المفضلة لديهم بضغطة زر واحدة.

وعبر شراكة مع ١٠٠ فرعاً لمطاعم حول القاهرة حتى الآن، يمكن لسكان المدينة أن يستخدموا أوبر إيتس ليطلبوا وجبات من مطاعمهم المفضلة طوال أيام الأسبوع وبمتوسط مدة توصيل 40 دقيقة، بدءاً من المطاعم المحلية ووصولاً إلى أشهر العلامات التجارية العالمية في عالم المأكولات.

وقال رودريجو أريفالو، المدير العام لتطبيق أوبر إيتس في أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا: “نحن متحمسون لإطلاق تطبيق أوبر إيتس فى القاهرة اليوم، يمكن الآن لمستخدمى التطبيق الاختيار من بين مئات الأطباق للحصول على الوجبات التى يريدونها، أينما كانوا، وبسرعة التوصيل المعروفة عن أوبر، سواء كان الطعام للعشاء فى المنزل، غداء فى العمل، أو وجبة سريعة أثناء خروجك مع الأصدقاء”.

وأضاف: “ومع إطلاق التطبيق فى مصر، تنضم القاهرة لمئات المدن الأخرى حول العالم التى تتمتع بخدمات أوبر إيتس كطريقة جديدة لتوصيل الطعام بسرعة. لقد قمنا من قبل بإحداث ثورة فى عالم النقل، والآن نحدث ثورةً أخرى ونحن اليوم في طريقنا نحو تغيير أسلوب استمتاع الناس بالطعام والارتقاء به إلى مستوى جديد تمامًا”.

وتمتد خدمات أوبر إيتس لتغطى مختلف أحياء القاهرة، بدءاً من المهندسين والقصر العينى، إلى السبتية والدقى، بالإضافة الى مناطق مختلفة بينهما.

وأخذاً فى الاعتبار أن العديد من الأفراد والمطاعم يعتمدون على التعامل النقدى فى معظم تعاملاتهم، ستصبح القاهرة أول مدينة فى أفريقيا تشهد إطلاق تطبيق أوبر إيتس باختيار الدفع النقدي، ويعكس ذلك التزام أوبر الدائم بالعمل على سد الفجوات بين الخدمات الرقمية والاقتصاد القائم على المعاملات النقدية. كذلك تم إعادة تصميم تطبيق أوبر إيتس لأول مرة كي يعمل باللغة العربية.

وأكد أريفالو: “تماماً كما نعمل فى خدمات الركاب والنقل، ندرك أهمية دورالتكنولوجيا فى تلبية احتياجات السكان بشكل يومى. سواء بتوفير العديد من المزايا عبر التكنولوجيا للجميع مثل المعاملات النقدية، أو الاستجابة لطلبات لجماهير فى الحصول على خدمات توصيل طعام أسرع موثوق بها، أو من خلال الاستثمار فى إعادة تصميم التطبيق كي يقدم للعملاء تجربة محلية تتلاءم مع متطلباتهم”.

وبدءاً من الغد، سيتم توفير الخدمات الرقمية لـ ١٠٠ فرعاً لمطاعم مدرجة بتطبيق أوبر إيتس. وكما حدث فى بقية أنحاء العالم، ستساعد أوبر إيتس المطاعم المحلية على التواصل مع المزيد من العملاء بالتكنولوجيا والبيانات التى تساعدهم على التكيف والنمو فى عالم المطاعم سريع التطور.