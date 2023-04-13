بالشراكة مع مستثمرين.. «قطاع الأعمال» تعتمد تصورا جديدا لتطوير «كونتيننتال» والطرح بعد العيد

قالت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، إنه تم إعداد تصور جديد لتطوير فندق كونتيننتال التاريخي وإعادة طرحة أمام المسثتمرين، يشمل جزءا فندقيا وآخر مول تجاري، والانتهاء من إعداد كراسة الشروط وتقيم الأرض.

وأضافت “حطبة”، خلال حفل إفطار إقامة وزير قطاع الأعمال لصحفيين الوزارة، أن التصور الجديد يعتمد علي استغلال أرض الفندق لطرح مشروعين منقسمين لإنشاء الفندق التاريخي ومشروع للمول التجاري وعدد للمحلات.

وذكرت أن التصور يتضمن أيضا الحفاظ علي الواجهة التاريخية، مؤكدة أن عدد من المستثمرين أبدوا رغبة جادة للدخول في الشراكة للمشروع الفندقي.

ولفتت إلي أنه سيتم طرح كراسة الشروط أمام المستثمرين بعد عيد الفطر بعد الانتهاء من التصور النهائي للتطوير.

ونجحت وزارة قطاع الأعمال في الانتهاء من أعمال الهدم لمبنى الفندق المتهالك، والصادر له رخص هدم كلى بعد تهالك المبني بشكل كامل، وصرف تعويضات لأصحاب المحال التجارية بالفندق.

ويعد فندق كونتيننتال من الفنادق التاريخية حيث بدأ إنشائه عام 1866، ثم تم تطويره وتغيير اسمة إلى جراند كونتيننتال عام 1908.

وكان قد عاصر الفندق أحداثا تاريخية هامة، ويعتبر ثانى فندق بعد فندق شبرد تم بناؤه وقت افتتاح قناة السويس فى الستينات من القرن التاسع عشر.

