بالشراكة مع إعلام المصريين‎.. بريزنتيشن سبورت تطلق الموسم الكروي الجديد

المال - خاصأطلقت "بريزنتيسن سبورت"، الموسم الكروي الجديد (2018 / 2019) بالشراكة مع إعلام المصريين.وتشهد صناعة كرة القدم المصرية تغيرات جذرية وشاملة، بدءً من الملاعب والإستادات، مروراً بتقنيات البث التليڤزيوني وفنون تصوير المباريات، وليس انتهاءً بالخدمات الإعلامية المتميزة المصاحبة لأنشطة هذا الم

المال – خاص

أطلقت “بريزنتيسن سبورت”، الموسم الكروي الجديد (2018 / 2019) بالشراكة مع إعلام المصريين.

وتشهد صناعة كرة القدم المصرية تغيرات جذرية وشاملة، بدءً من الملاعب والإستادات، مروراً بتقنيات البث التليڤزيوني وفنون تصوير المباريات، وليس انتهاءً بالخدمات الإعلامية المتميزة المصاحبة لأنشطة هذا الموسم الكروي المتميز.

في هذا الإطار، أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت، إقدامها على خطوة كبيرة في مجال صناعة كرة القدم فيما يتعلق بتقنية بث المباريات وفنون تصويرها، بأحدث الأجهزة التقنية في التصوير والبث وبأكبر الخبرات الفنية العالمية، ربما بدءً من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري العام التي ستنطلق غداً، حتى يستطيع المشاهد لمنافسات كرة القدم المصرية، أن يحظى بأفضل مشاهدة مثلما يحدث في بطولات كرة القدم الكبرى، من خلال شركة ( لايف ) المتخصصة في هذا المجال، الأمر الذي حرصت على تأسيسه ودعمه شركة “إعلام المصريين”، في ذات الوقت الذي بذلت جهودها لتأسيس شركة “إستادات” التي ستتولى إعداد وتجهيز العديد من استادات وملاعب الأندية والهيئات المختلفة للوصول إلى المواصفات العالمية في هذا المجال.

وقال محمد كامل، رئيس شركة بريزنتيشن سبورت، إن القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، وستقوم مجموعة قنوات أون سبورت بالبث الحصري لكامل مباريات الدوري، ويشاركها في ذلك القناة الوطنية “النيل” للرياضة، كما ستقوم قناة ” بيراميدز ” سبورت بنقل مباريات فريقها، إلى جانب عشرة مباريات متنوعة من مباريات الأندية الأخرى.

وأضاف حصلت شركة “صلة” السعودية، على حقوق تسويق الدوري المصري خارج مصر، إلى جانب حصولها على الحقوق الرقمية ( الديجيتال )، فيما يعد المرة الأولى التي تذاع فيها مباريات الدوري المصري على الشاشات العربية. و تأتي هذ الخطوات الإستراتيجية الكبرى لشركة بريزنتيشن سبورت، تحت رعاية الشراكة مع شركة ” إعلام المصريين” بقيادة تامر مرسي، بالإضافة إلى شركتي “لايف” و”استادات” تقوم بدعم كامل للإعلام الرياضي داخل المؤسسة، و الذي تجلى مؤخراً في التطويرات الهائلة لقناة “أون سبورت” والتي حققت نجاحات في تقديم خدمات إعلامية.

إلى جانب إطلاقها، قبل أيام، لقناة “أون سبورت 2” الأمر الذي يعني بداية نهضة كبرى للإعلام الرياضي، الذي سينعكس بالضرورة على تطور صناعة كرة القدم وصناعة كافة الرياضات الجماهيرية وحتى الرياضات الخاصة الأخرى.

