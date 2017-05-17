بالسعر والمواصفات .. شياومى تطلق 3 هواتف ذكية

المال – خاصأطلقت شركة شياومى الصينية للهواتف المحمولة اليوم 3 هواتف ذكية بالسوق المصرية هى "redmi 4 A , REDMI NOTE 4 و REDMI 4.يشمل الهاتف الأول Redmi 4A كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى أمامية 5 ميجابكسل، ويضم معالج سناب دراجون 425 رباعي النواة، ويعتمد على ذاكرة عشوائية،



المال – خاص

أطلقت شركة شياومى الصينية للهواتف المحمولة اليوم 3 هواتف ذكية بالسوق المصرية هى “redmi 4 A , REDMI NOTE 4 و REDMI 4.

يشمل الهاتف الأول Redmi 4A كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى أمامية 5 ميجابكسل، ويضم معالج سناب دراجون 425 رباعي النواة، ويعتمد على ذاكرة عشوائية، رامات “2 جيجا RAM”، وذاكرة تخزين داخلية 16 جيجا أو 32 جيجا، ويدعم تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات.

كما يشتمل أيضًا على بطارية بقدرة 3120 مللى أمبير، ويعمل بنظام تشغيل آندرويد 6، ويصل سعره بالنسبة لإصدار 16 جيجابايت إلى 1999 جنيهًا، و2099 جنيها لـ32 جيجابايت.

أما هاتف Redmi Note 4 فمزود ببطارية بقدرة 4100 مللي أمبير، ومعالج سناب دراجون 625 ثماني النواة، ويعتمد على ذاكرة عشوائية 3 جيجا “RAM”، وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية 13 ميجابكسل وأخرى أمامية 5 ميجابكسل، ويدعم شريحتي اتصال بتقنية الجيل الرابع للاتصالات، ويعمل بنظام تشغيل آندرويد 6، ويأتى بسعر 3099 جنيها.

بينما يأتي هاتف Redmi 4X بشاشة 5.5 بوصة، وكاميرا خلفية 13 ميجابكسل وأخرى أمامية 5 ميجابكسل، ويضم معالج سناب دراجون 653 ثماني النواة.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 6، ويضم ذاكرة تخزين داخلي 32 جيجابايت، ويدعم ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا “RAM”، ولم يتم تحديد سعره بعد فى مصر حتى الآن.