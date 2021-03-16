سيــارات

بالسداد النقدي.. أسعار سيارات شيفروليه أوبترا في مبادرة إحلال السيارات

تقدم بسعر يبدأ من 185.3 ألف جنيه
المال - خاص 8:57 م, الثلاثاء, 16 مارس 21 8:57 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

نشر الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات القديمة وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي “gogreen“، أسعار سيارات شيفروليه أوبترا المشاركة ضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات تعمل بالغاز.

وبحسب البيانات المعلنة، حددت أسعار سيارات شيفروليه أوبترا – ذات النسخة المجمعة محليًا – بقيمة تتراوح بين 185.3 و193.2 ألف جنيه لمختلف الفئات.

قائمة أسعار سيارات شيفروليه أوبترا

اسعار شيفروليه اوبترا

كما أعلن الموقع الرسمي عن تفعيل خدمة السداد النقدي للسيارات ضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة وإستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعي، بجانب إتاحة خدمات التقسيط لمدة زمنية تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات.

اقرأ أيضا  « المال» ترصد قائمة السيارات الأكثر ترخيصاً خلال فبراير الماضى

وينتمي طراز «أوبترا» لفئة السيارات العائلية السيدان، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت فى وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، بإحلال 250 ألف سيارة ملاكي وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

اقرأ أيضا  نقص المعروض يرفع «الأوفر برايس» على سيارات «هيونداي أكسنت RB» إلى 8 آلاف جنيه

وحددت تطبيق المرحلة الأولى لمشروع إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

أسعار طرازات «بي واي دي F3» و«لادا جرانتا» في مبادرة إحلال السيارات

المال - خاص 10:18 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

إحلال السيارات.. تفاصيل أسعار طرازات «هيونداي أكسنت RB» و«إلنترا HD»

المال - خاص 8:33 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

أسعار طرازات نيسان المشاركة في مبادرة إحلال السيارات

المال - خاص 8:05 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

أسعار السيارات «البيك أب» في مصر خلال مارس

المال - خاص 6:44 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

«فولكسفاجن» تستهدف تشييد 6 مصانع لبطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا

أحمد فراج 11:58 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

ميتسوبيشى إكسباندر تطيح بسيتروين C4 من صدارة «العائلية»

أحمد شوقي 5:58 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21